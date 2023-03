Marilu Dobrescu, dezvăluiri fierbinți despre infidelitate! S-a cuplat cu actualul iubit pe când era în altă relație

Marilu Dobrescu, una dintre cele mai cunoscute vedete ale Instagramului, a vorbit despre infidelitate. De mai bine de trei trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Iustin, dar începuturile au fost complicate. Tânăra avea o altă relație când și-a cunoscut actualul iubit.

Marilu Dobrescu, , a făcut dezvăluiri despre infidelitate. Tânăra și actualul său iubit, Iustin Petrescu, sunt împreună de trei ani, iar povestea de dragoste dintre ei a început online.

După ce l-a văzut, Marilu Dobrescu i-a scris bărbatului de pe un cont fals. După două săptămâni în care au discutat prin mesaje, a venit momentul să se întâlnească. Atunci, Iustin Petrescu i-a aflat identitatea.

„Pe scurt, ne-am cunoscut online. Are legătură, cumva, și cu foștii noștri. I-am scris de pe un cont fals, pentru că nu voiam să știe cine-i scrie. Pentru că eram într-o situație foarte complicată. I-am scris că este cel mai frumos bărbat pe care l-am văzut în viața mea. După mă gândeam că o să vadă mesajul și după aia o să trecem peste.

Noi am vorbit două săptămâni pe acel cont secret și după ne-am dat seama că vrem să ne și vedem. Practic, atunci când ne-am văzut prima oară, el a aflat cine sunt”, a povestit Marilu Dobrescu în emisiunea Vorbește lumea.

„Eram într-o relație complicată pe care voiam să o termin”

Marilu Dobrescu i-a dezvăluit lui Lili Sandu, care nu cunoștea povestea, motivul pentru care a ales să-i scrie actualului iubit de pe un cont fals. Tânăra influenceriță era, încă, implicată într-o altă relație, lucru care ar fi putut fi considerat infidelitate.

„Eram…într-o relație, o situație complicată. Da, ceva foarte toxic și am zis că mai bine mă bag așa ca să văd ce ar putea să fie. Ce ar putea să fie dacă aș ieși din . Ceva de genul (n.r era într-o altă relație), pe care oricum voiam să o termin”, a mărturisit Marilu Dobrescu.

Întâlnirea dintre Marilu Dobrescu nu a fost una simplă, ci presărată cu surprize: „Eu nu știam cine este. Eu am făcut o vânătoare de obiecte și am așteptat-o într-un local, care mai avea 5 minute până se închidea. A venit”, a spus Iustin.

„În tot orașul, în tot Centrul Vechi erau bilețele care duceau spre locul în care e el, iar eu trebuia să rezolv câte o ghicitoare. Mi-a luat o oră”, a completat Marilu Dobrescu în emisiunea de la Pro TV.

Ce probleme întâmpină Marilu Dobrescu și iubitul său în relație

De când s-au văzut prima dată, Marilu Dobrescu și iubitul său au rămas împreună. Vedeta și Iustin au ajuns să facă totul în doi. Totuși, nu este deloc ușor să fie tot timpul unul cu celălalt, iar problemele apar.

„Noi dacă stăm împreună din a doua săptămână sau a treia săptămână, am avut de gestionat foarte multe chestii prin care trec cuplurile. Toată lumea se ceartă. Important e cum te cerți, dacă o faci productiv, constructiv. Cam ce faci cu copiii mici trebuie să faci și în cuplu”, a susținut Marilu Dobrescu.

Vedeta de pe Instagram a mărturisit că actualul său iubit a temperat-o și a învățat-o să comunice. Iustin a fost ajutat și de faptul că a lucrat în trecut cu copiii. Totodată, Marilu a afirmat că se află în cel mai bun punct al relației lor.

„Eu sunt o persoană foarte vulcanică. El este un om foarte relaxat. A lucrat și copiii. A făcut terapie cu copiii. Cumva, cred că asta a contat foarte mult când vine vorba de mine. Eu spun 15 cuvinte pe milisecundă în momentul în care mă cert. Cumva, el a ajutat mult în acest proces de comunicare.

El m-a învățat să comunic. Noi și lucrăm împreună. N-ai cum să n-o iei razna când stai non stop cu un om. Am învățat cum să ungem treaba. După trei ani de zile, mi se pare că suntem în cel mai stabil punct al relației noastre”, a completat Marilu Dobrescu.