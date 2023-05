Marina Almășan își lansează noua carte: ”O invitație de a desluși tainele lui Moș Crăciun”

Marina Almășan îl aduce pe Moș Crăciun din Finlanda, alături de noi la început de vară. Cum i-a venit această idee și prin ce peripeții a trecut, ne spune chiar prezentatoarea, într-un interviu special pentru FANATIK.

Marina Almășan, “Trag după mine bucuria iernilor cu multă zăpadă”

Știu că urmează să lansezi jurnalul de călătorie din Finlanda. Cum ți-a venit această idee?

– Da, sâmbătă la BOOKFEST va fi lansată la apă, în fața publicului unuia dintre cele mai importante târguri de carte din România. Ideea mi-a venit…din nesatisfăcuta mea poftă de zăpadă a ultimilor ani! Trag după mine, încă din copilărie, bucuria iernilor cu multă zăpadă, cu ger, cu bulgăreală, patinaj, oameni de zăpadă , obraji roșii.

Ce mai, cu tot tacâmul iernilor din cărțile copilăriei. Și pentru că , în căutarea acestor ierni, am dezvoltat repetate proiecte similare in alte țări nordice ( Norvegia, Suedia) fără să dau de pic de zăpadă, am decis! O pornesc spre Laponia, unde sigur… va ninge!

Și a nins?

– Și nu numai că a nins, dar am avut șansa descoperirii unei țări de poveste – Finlanda – și în nordul său, undeva pe lângă Cercul Polar – a lui Moș Crăciun, cel original. Am ajuns “acasă la el”. Agenția mi-a organizat și o întâlnire față-n față cu Moșul. Colega mea, Elena, fotoreporterul care m-a însoțit, a transformat această întâlnire în fotografia ce tronează pe coperta cărții mele.

“Viața în Helsinki e frumoasă, dar extrem de scumpă”

La ce să se aștepte cititorii care vor răsfoi jurnalul tău de călătorie?

– Cititorii mă vor însoți în plimbarea mea prin capitala finlandeză Helsinki. în care toată lumea e calmă, locurile sunt frumoase, viața e liniștită dar …extrem de scumpă. Îi voi ademeni pe cititori pe străzile orașului, prin muzeele sale, pe la expoziții absolut inedite, prin biblioteci uriașe. Dar și pe la spectacole de muzică , teatru și balet, prin cluburi de noapte, magazine spectaculoase și lăcașuri de cult.

Dar și acasă la Moș Crăciun, nu-i așa?

– Mai presus de toate, îi voi lua, in zbor, spre Cercul Polar, unde vor păși, alături de mine, printr-o fermă de reni, prin orășelul elfilor lui Moș Crăciun. Iar apoi , cum am spus deja, prin însăși locuința Moșului. Vom degusta bucate finlandeze, vom asculta muzică finlandeză, vom desluși tainele saunei finlandeze. Toate acestea atât lecturându-mi impresiile, cât și amuzându-ne de puzderia de fotografii ale Elenei.

”Orice turist va ști exact unde să meargă, ce să viziteze, ce și unde să mănânce”

“În căutarea lui Moș Crăciun” conține și tipsuri pentru turiști?

– Eu cred că orice turist serios, care va călători în Finlanda și se va documenta în prealabil din cartea mea, va ști exact unde să meargă, ce să viziteze, ce și unde . Cu ce să călătorească, pe unde să facă shopping. Și va afla și cât va trebui sa scoată din buzunar pentru fiecare din aceste “provocări de călătorie”.

Să înțeleg că este vorba despre un ghid complet.

– Cartea este mai mult decât un ghid al restaurantelor, este o radiografie a unei capitale europene aflată mai puțin “în drumul nostru”. Este o invitație de a ne întoarce în iernile copilăriei noastre și de a desluși tainele lui Moș Crăciun, profitând la maximum de șansa de a-l întâlni personal, acasă la el. Iar cei ce au copii, nu trebuie s-o rateze!

Marina Almășan: “Pun la cale o călătorie în Tunisia”

Marina, ce ne pregătești pe viitor? Ai stabilit deja care va fi următoarea destinație cu care îți vei încânta cititorii?

– Cochetez cu țările calde, destul cu atâta “nord”! Sunt în discuții cu Ambasada Tunisiei la București precum și cu Ambasadorul României la Tunis și cred că vom pune toți trei la cale o călătorie de poveste. Călătorie soldată cu un Jurnal, și în această frumoasă țară africană.

Știe toată lumea că ești o împătimită a călătoriilor. Ce planuri de vacanță ai pentru vara aceasta?

– Exceptând destinațiile profesionale, de genul celor de mai sus ( și care sunt foarte elaborate și îndelung și minuțios pregătite) , pe cele “de vacanța” nu le planific neapărat cu mult timp înainte. Sunt adepta “inspirației de moment”, care generează cele mai “cool” vacanțe. Fie că ele se numesc “city break” sau vacanțe în toată regula.

“Aș vrea să merg în toamnă din nou la Dubai, la Victor”

Care sunt destinațiile trecute pe lista de anul acesta?

– Fiind îndrăgostită de Italia, mă bate gândul s-o mai bat odată, “cu pasul” ( a se citi: cu mașina, nu cu avionul). S-o străbat de sus și până în tocul cizmei, să mă bucur de frumoasele-i orașe, de căldura tovarășilor noștri de latinitate, de delicioasele pizze și paste, servite acasă la mama lor! Și dacă timpul îmi va permite, poate mai spre toamnă, voi mai da o fugă până la Dubai, la Victor și Ana. Cu prudență însă, pentru a nu-i stresa prea tare!