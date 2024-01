Marina Almășan, afectată de plecarea fiului din casă! Ce va face Vedeta TV: ”Sentimentul zădărniciei”

Marina Almășan privește cu încredere spre 2024, dar și cu niște temeri firești, pe care mulți oameni le au. Prezentatoarea TVR a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre dorința pe care o are de ceva vreme, de când puii ei și-au luat zborul, urmându-și calea vieții: vrea să schimbe locuința în care trăiește.

Marina Almășan, despre provocările anului 2024. Vrea să își schimbe locuința

Marina Almășan cochetează destul de serios cu vânzarea casei în care stă, iar anul ăsta i s-ar putea îndeplini acest vis. Tot în interviul din rândurile de mai jos că e destul de pretențioasă cu privire la mutat. va cântări foarte bine decizia.

Care sunt rezoluțiile tale pentru anul 2024?

– Sunt “Geamănă”, deci în mine sălășluiesc două ființe deodată. Una din ele – o “luptătoare” recunoscută – își dorește victorii în toate bătăliile pornite, mai ales în plan profesional. Cealaltă – își dorește liniștea… de a se bucura de victoriile primeia! Prin urmare, e o armonie deplină în mine.

Mi-aș dori ca ea să se regăsească și în anul pe care tocmai l-am început. Am și proiecte profesionale, și personale, vreau să continui să fiu omul de televiziune neobosit și inspirat. Vreau să călătoresc cât pot de mult, să scriu, să public si – poate trebuia să încep cu asta – să mă bucur de ai mei, cei dragi.

„Palatul meu a devenit mult prea mare”. Vedeta începe un nou sezon al emisiunii de la TVR, „Rivalii”

Există ceva ce n-ai apucat să faci în 2023, din varii motive, și crezi că anul ăsta vei ”recupera”?

Marina Almășan: – Cochetez de mai multă vreme cu un schimb de locuință (după plecarea copiilor, “palatul” meu a devenit mult prea mare!). N-am avut până acum răgazul să mă dedic acestei activități. Sunt și foarte pretențioasă (iată, și la capitolul “locuințe”, nu doar în ceea ce privește oamenii). Așa că nu e întotdeauna ușor să găsesc ceea ce m-ar face fericită.

Pe plan profesional, la ce să ne așteptăm? Ce proiecte mai ai?

– Urmează să continui și mă bucur că Dan Helciug își dorește în continuare colaborarea cu mine și echipa mea. Apoi am în plan două cărți, cu tematică total diferită. Se vor sprijini, fiecare, pe câte o călătorie pe alte continente. Visez să mai organizez câteva evenimente ale Asociației “Media 10” pe care o conduc și , fiindcă am început un an electoral, am și niște provocări în această direcție… dar despre acestea nu am voie să vorbesc, deocamdată!

Marina Almășan, despre temerile sale: „Am resimțit puternic cum ți se poate schimba sau chiar curma viața”

Ai vreo temere sau speranță legată de 2024? Apar tot felul de predicții, de pregătire pentru ce ne așteaptă, e și un intens an electoral la noi, dar și în lume. Ce perspective ai în calitate de cetățeană?

Marina Almășan: – Temerile sunt cam aceleași, în fiecare an. Sunt temerile în plan personal, pe care cu toții le resimțim având în vedere grozăviile care se întâmplă în jurul nostru în materie de sănătate, de siguranță a vieții. Peste ele se suprapun temerile legate de liniștea planetei, din ce în ce mai fragilă.

Am încheiat anul fiind martor cât pe-aci “ocular” la actul terorist de la Praga, unde mă aflam în vacanță. Am resimțit puternic cum ți se poate schimba sau chiar curma viața – a ta sau a celor dragi ție – dintr-o dată și din motive care nu au nicio legătură cu tine.

„Îmi doresc ca noii conducători ai României să facă în așa fel încât copiii noștri să nu mai fie nevoiți să plece din țara lor”

Legat de “alegerile” ce vor amprenta anul în care am intrat, nu am așteptări mari. Trăiesc de mai mulți ani cu credința că tot ceea ce (ni) se întâmplă, reprezintă ceva programat la un cu totul alt “pupitru de comandă” decât cel pe care-l știm noi. Că va câștiga alegerile mereu cel care “trebuie” și nu cel care merită cu adevărat și care ar putea face ceva pentru această țară, pentru români. Acest scepticism l-am perceput, în ultimii ani, la mai toți românii. Da, voi merge la vot. Voi vota cu responsabilitate.

Din păcate cu sentimentul zădărniciei. Ceea ce-mi doresc cel mai mult, este ca noii conducători ai României (probabil tot cei vechi) să facă în așa fel încât copiii noștri să nu mai fie nevoiți sa plece din țara lor și de lângă părinții lor pentru a fi fericiți. Aceasta mi se pare a fi una din marile drame ale prezentului și ale acestei țări.