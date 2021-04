Marinos Ouzounidis nu şi-a pierdut încrederea în Cicâldău: „Data viitoare, tot el bate penalty“

FCSB şi Universitatea Craiova au remizat 0-0 în derby-ul penultimei etape din sezonul regular, după o partidă foarte disputată. La finalul meciului, antrenorul oaspeţilor s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi, dar consideră că ar fi meritat mai mult.

Marinos Ouzounidis: „Meritam mai mult. Cicâldău va bate penalty-urile viitoare“

Craiova a irosit şansa de a obţine toate cele trei puncte, după ce Alex Cicâldău a ratat o lovitură de la 11 metri, în minutul 62, apărată de Andrei Vlad. Cu toate acestea, Marinos Ouzounidis a precizat că decarul oltenilor va continua să fie executantul desemnat şi la penalty-urile viitoare.

„Cred că am fi meritat să câștigăm! Uneori ai mai puține ocazii și marchezi. Am făcut un meci foarte bun.

Când am stat compacți în teren am controlat meciul, am avut ocazii de a înscrie, acesta a fost scopul, așa am gândit meciul, am găsit calea de a sparge pressing-ul lor, de a ne apropia de poartă. Una peste alta, sunt mulțumit de cum am jucat și îmi felicit jucătorii.

Nu este rezultatul corect, am avut mai multe ocazii, au avut și ei o oportunitate sau două. Dar ratăm multe penalty-uri, dar ce pot spune e că avem jucători foarte buni şi tot Cicâldău va da şi următorul penalty, nu schimb“, a declarat Ouzounidis la finalul partidei.

Antrenorul oltenilor a vorbit şi despre mult aşteptata revenire a lui Elvir Koljic. Atacantul croat a bifat primele minute după o pauză de şase luni.

„Koljic nu este încă pregătit, îl băgăm treptat, câteva minute. Avem multe meciuri, poate avem accidentări, avem nevoie de toți jucătorii.

Meciul cu CFR este doar un alt joc, îl pregătim şi după vedem ce iese şi cum va fi în play-off“, a mai spus Ouzounidis.

În ultima etapă, Craiova primeşte vizita lui CFR Cluj, echipa de pe locul secund. Oltenii sunt pe 3.

