Marisa Paloma, în culmea fericirii. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil s-a logodit

Marisa Paloma trăiește o frumoasă poveste de aproximativ 3 ani, încă de pe când era concurentă în show-ul de stil și modă „Bravo, ai stil” difuzat la Kanal D. Câștigătoarea sezonului 2 a făcut un anunț important în mediul online unde a mărturisit că trăiește o bucurie fără margini.

Frumoasa brunetă s-a logodit recent, dar a ținut micul secret o zi ca să fie sigură că momentul a fost real. Iubitul ei, Liviu Stanciu, de profesie realizator de programe la postul de televiziune Kanal D și-a luat inima în dinți și nu a fost deloc dezamăgit.

Fosta concurentă din emisiunea prezentată de Ilinca Vandici a povestit că aștepta acest moment de foarte mult timp și s-a bucurat enorm când s-a văzut cu inelul de logodnă pe deget. Marisa Paloma radiază de fericire de când i s-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe.

Marisa Paloma, fostă concurentă Bravo, ai stil, logodită și fericită

„LOGODITĂĂĂ!!! FINALLY! Am așteptat momentul cu atât de multă iubire în suflet, încât chiar NU MI-A VENIT SĂ CRED că se întâmplă! Emoționant. Stări peste stări, care per total au reușit să mă blocheze complet în momentul în care am realizat ce se întâmplă.

Abia acum realizez… și poate nici acum. Încă asimilez acest cumul de fericire nemaitrăită până acum. Nu-mi venea să cred când m-am trezit dimineața lângă el și am văzut că port inelul de logodnă.

Chiar este una dintre cele mai MARI dorințe ale mele. Parcă trăiesc un vis. Îl iubesc mult și am trecut prin la fel de multe împreună. Este cel care mă iubește necondiționat, care mă susține și care îmi oferă cele mai tari idei și speranțe.

Și când mă gândesc că el va fi cel căruia copilul meu îi va spune cândva «tata» îmi umple inima de fericire. Cuvintele sunt de prisos. A fost cea mai frumoasă și mai emoționantă zi din viața mea.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ales pe mine și pentru că a lăsat pe pământul asta și oameni atât de speciali”, a fost mesajul emoționant postat de vedetă în dreptul unor imagini în care apare alături de iubitul ei când îi cere mâna.

Liviu Stanciu a devenit cunoscut în lumea mondenă după ce a lucrat o perioadă ca VJ la MTV. Tânărul este cunoscut pentru numeroasele relații amoroase pe care le-a avut de-a lungul timpului cu femei celebre din România printre care se numără Zayra Tudor, Dana Marijuana, Tania Budi, Ramona Năstase și Cătălina Grama.

