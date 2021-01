Marius Briceag a lămurit plecarea de la FCSB: „Am plecat definitiv, nu împrumut!”

Fundașul Marius Briceag a declarat că a plecat definitiv de la FCSB. Fundașul mai avea contract cu roș-albaștrii până în vara lui 2021, dar a fost împrumutat șase luni la FC Voluntari.

Marius Briceag (28 de ani) a părăsit-o pe FCSB în această iarnă, după numai cinci luni petrecute la echipa lui Gigi Becali, apărătorul a decis să continue în Liga 1, la FC Voluntari.

Fostul fundaș de la FC Argeș, FC Voluntari sau Universitatea Craiova zice că este transferat definitiv, nu împrumutat până la sfârșitul sezonului, așa cum se vehicula, iar hotărârea de a pleca de la echipa din București a fost luată pentru a juca cât mai multe minute.

Motivul pentru care fotbalistul a plecat de la FCSB

FCSB a precizat într-un comunicat că Marius Briceag va fi împrumutat la FC Voluntari. Cu toate acestea, Briceag susține că nu este vorba despre un transfer temporar, ci despre unul definitiv.

“N-a fost o decizie grea. Am mai fost aici, m-am simțit foarte bine. Am vrut să vin, să am cât mai multe meciuri și să ajut cât mai mult. Chiar n-am mai avut o pauză atât de scurtă. E greu la început, trebuie să intrăm în formă și să începem foarte bine.

Am mai fost aici, cum am zis, lumea mă apreciază. Am vrut să vin, să joc cât mai mult. Nu sunt împrumutat, sunt transferat definitiv. Eu mai aveam contract până în vară la FCSB și am vrut să plec, să joc cât mai multe meciuri”, a dezvăluit fundașul adus de la Universitatea Craiova.

”Cel mai bine mă simt fundaș stânga”

Briceag a vorbit și despre perioada pe care a petrecut-o în tricoul roș-albastru și a dezvăluit că nu este dezamăgit de faptul că a plecat de la FCSB.

„Nu sunt dezamăgit de perioada FCSB. A fost o perioadă bună, m-am simțit foarte bine acolo. Le mulțumesc, le doresc multă baftă și asta este. Nu mai are rost acum să vorbim de ce a fost înainte. Cel mai bine mă simt fundaș stânga, acolo dau randamentul cel mai bun”, a spus Briceag, potrivit Digisport.

Fotbalistul a fost întrebat și cine va lua titlul în acest sezon și a răspuns că FCSB va ieși campioană. În opt jocuri a evoluat Briceag pentru FCSB. Dintre care șapte în campionatul României și unul în Europa League și nu a înscris niciun gol. Pe 12 ianuarie va disputa FC Voluntari prima partidă din 2021, cu începere de la ora 17:00.

Returul primului eșalon bate la ușă cu prima partidă programată pe 10 ianuarie (restanța Viitorul – Hermanmstadt), iar formațiile au început deja să se pregătească. FCSB se află în cantonament în Antalya, unde va sta timp de 10 zile.