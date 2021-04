Marius Elisei are o nouă iubită. Oana Roman l-a dat de gol pe fostul soț

Marius Elisei are o nouă iubită la numai trei luni de când s-a despărțit de fiica fostului premier, Petre Roman. Cea care l-a dat de gol a fost chiar Oana Roman, care a vorbit deschis despre relația fostului soț.

Vedeta este convinsă că bărbatul are pe altcineva pentru că în ultima perioadă refuză să mai vină în vizită la fiica lor. În plus, nu a acceptat nici să meargă cu cele două în vacanță, urmând să plece în concediu numai șatena și micuța Izabela.

Oana Roman vrea să plece în Egipt pentru a sărbători ziua sa de naștere, însă nici de această dată Marius Elisei nu va fi prezent. Vedeta susține că în spatele acestui refuz categoric se ascunde o nouă relație, lucru pe care bărbatul l-a confirmat în cele din urmă.

Marius Elisei a dat-o uitării pe Oana Roman. Iubește din nou

„A refuzat-o pe Iza, că doar nu îl chemam eu, că eu nu mai am nici o treabă. Iza și-a dorit foarte mult ca el să vină în vacanță. I-am zis: «Uite, acum, când am hotărât să plecăm, că e ziua mea, Iza și-a dorit foarte mult să vii și tu. Fă chestia asta pentru ea».

A zis că nu vine. Nu mi-a dat nici o explicație. Și astă-seară a zis tot nu. Eu cred că el are pe cineva. Iza a zis că are mai multe, dar ea e copil, glumește. Și în final a zis că are pe cineva.

I-am zis că trebuie să existe momente în care să mai fim și noi doi cu ea. Să mai mergem la un restaurant, la o masă. Vine, stă cu ea, nimic de reproșat. Dar să fim noi amândoi și Iza nu vrea. În ultima vreme nu prea mai vrea să ne vedem.

Acum mama e plecată, că înainte îl deranja mama. Dar tot nu vrea să vină. Probabil că îi e frică să nu își strice această relație”, a declarat Oana Roman în cadrul Xtra Night Show de la Antena Stars.

Vedeta și Marius Elisei au divorțat în cele mai bune condiții, la notar, după 8 ani de relație, însă se pare că acum lucrurile încep să se răcească între ei. Fiica fostului premier al României Petre Roman simte că bărbatul vrea să păstreze distanța tot mai mult.

Oana Roman este deranjată de faptul că fostul partener de viață o exclude din viața sa pe Iza, care are mare nevoie de o figură paternă, mai ales că nu are o legătură foarte strânsă nici cu bunicul din partea mamei.

