Oana Roman și Marius Elisei și-au anunțat divorțul în luna decembrie, iar fostul partener al vedetei pare să fi trecut deja peste despărțire. Acesta a postat pe InstaStory o imagine ce reprezintă o femeie misterioasă.

După o căsnicie de șase ani, fiica lui Petre Roman și partenerul ei de viață și-au sous „adio”, spre surprinderea fanilor, care au suportat cu greu vestea, mai ales că cei doi păreau fericiți la fiecare apariție împreună.

Se pare că Marius Elisei a hotărât că ete momentul potrivit să meargă mai departe, deși nu au trecut nici două luni de când s-a separat de femeia care i-a fost alături atâția ani.

Marius Elisei are o nouă parteneră? Fostul Oanei Roman, imagine cu o femeie misterioasă

Lumea showbiz-ului românesc a fost zguduită din temelii după ce Oana Roman a anunțat că urmează să divorțeze de Marius Elisei, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Cei doi vor rămâne în relații bune pentru fetița lor, Isabela, în vârstă de șase ani.

Fanii au fost șocați să afle această veste, mai ales că cei doi păreau să fie exemplul unui cuplu perfect. În timp ce Oana Roman încearcă să treacă peste această situație dificilă implicându-se în noi proiecte și stând alături de fiica ei, Marius Elisei pare să-și fi găsit deja liniștea în brațele altei femei.

Bărbatul a intrat în vizorul internauților după ce a postat o imagine cu o femeie misterioasă pe contul de Instagram, a cărei față nu a fost văzută. Bineînțeles, primul gând care le-a trecut prin cap urmăritorilor a fost că fostul Oanei Roman a început o altă relație amoroasă.

Pe de altă parte, Marius Elisei a pus eticheta magazinului online de haine pe care îl administra împreună cu fosta parteneră și pe care l-a „luat” cu el atunci când s-au separat, așa că femeia respectivă poate fi doar un model care facem reclamă la piesele vestimentare de pe site, fără să existe o legătură romantică.

Oana Roman, despre afacerea pe care a pierdut-o

Cu câteva zile înainte de Crăciun, Oana Roman i-a anunțat pe fani, cu ochii în lacrimi, că urmează să divorțeze de soțul ei, care a „fugit” împreună cu magazinul online de haine pe care vedeta îl promova intens pe rețelele sociale.

Din păcate, vedeta de la Antena Stars nu era trecută în acte, având încredere în cel cu care a împărțit bune și rele atâția ani și care i-a dăruit un copil. Nu a obținut niciun cîștig în urma afacerii, în care nu va mai fi implicată.

„Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi, a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă… Nu a fost îndeajuns. Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care am gândit așa. Nu s-a mai putut altfel.

Am hotărât să închei, firma, site-ul a rămas pe numele soțului meu. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua nu știu sub ce formă, dar nu mai am nicio legătură cu acest proiect”, a declarat Oana Roman, cu mai bine d eo lună în urmă.