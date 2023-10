Marius Elisei trebuia să-și ducă iubită în Praga, dar au ajuns la Pitești. Cum a fost posibil

Marius Elisei trăiește o nouă poveste de dragoste de când s-a despărțit de Oana Roman. A început o relație cu o frumoasă brunetă, în vârstă de 30 de ani. De curând, urmau să plece în vacanță în Praga, dar au ajuns la Pitești. Cum a fost posibil?

De ce nu și-a mai dus Marius Elisei iubita în Praga

Fostul soț al Oanei Roman este îndrăgostit iremediabil și Încearcă să o răsfețe cu vacanțe prin diferite destinații, dar nu îi reușește tot timpul. În aceste zile trebuiau să se bucure de o escapadă în doi, în Praga, dar au fost nevoiți să o anuleze.

Marius Elisei a explicat motivul din cauza căruia el și iubita sa nu au mai zburat către Cehia. Totul s-a produs din pricina sa. A fost nevoit, de urgență, să plece în Pitești. Nu a avut încotro, dar asta nu înseamnă că vacanța în Praga s-a anulat pentru totdeauna, a fost reprogramată pentru săptămâna viitoare.

”Din păcate, pot să te anunț că nu am mai apucat. A trebuit să anulăm pentru că am primit un telefon de urgență și a trebuit să ajungem până la Pitești. Asta e. Se mai întâmplă. S-a anulat Praga pentru weekend-ul viitor. Le-am decalat, am avut timp să le decalez (n.r. biletele de avion)”, a detaliat Marius Elisei la Xtra Night Show.

Cu ce se ocupă iubita lui Marius Elisei și cum a cunoscut-o

Marius Elisei formează de câteva săptămâni un cuplu cu frumoasa brunetă, deși o cunoștea de mai multă vreme, din 2003, prin prisma profesiei pe care aceasta o are. Este fizioterapeut. Drumurile lor s-au intersectat în această vară, la o petrecere, și de acolo a început relația.

De altfel, bărbatul a subliniat că își apreciază partenera, în primul rând, pentru calmul de care dă dovadă și pentru că iubește copiii. S-a împrietenit rapid și cu fiica lui, Isabela,

”S-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc pana acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie. În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri.

Oana nu știe de la mine, stie de la Isabela (despre noua lui relație, n.r). Ea este foarte calma și iubește copiii. Ea lucrează în cadru medical.

(…) Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi.”, a mai explicat Marius Elisei pentru sursa menționată anterior.