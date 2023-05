Marius Măldărășanu, decizie finală în privința viitorului său. Unde va antrena în sezonul viitor

Fostul jucător al Rapidului are un sezon excelent cu FC Hermannstadt și este încă în lupta pentru primele două locuri din play-out care duc la barajul pentru cupele europene. Însă, sibienii ar fi putut prinde chiar play-off-ul dacă nu erau .

Marius Măldărășanu va continua la FC Hermannstadt

Tocmai performanțele și jocul frumos prestat de FC Hermannstadt au făcut din Marius Măldărășanu un antrenor extrem de interesant pentru formațiile cu pretenții mai mari din SuperLiga.

Deși ar fi avut posibilitatea de a merge la un club cu o stabilitate financiară mai bună, anunță că tehnicianul a ales să continue și în sezonul viitor la formația sibiană și și-a prelungit contractul scadent în vară.

Măldărășanu, în vârstă de 48 de ani, a venit la FC Hermannstadt în vara anului 2021, iar în primul său sezon a reușit promovarea în SuperLiga. Anterior, el le-a mai antrenat pe Astra Giurgiu (iulie – septembrie 2018) și Metaloglobus (iunie 2019 – mai 2020).

Tehnicianul a ales să continue la gruparea sibiană deși s-a zvonit că ar fi fost dorit de FC U Craiova, care ar urma să se despartă din vară de Nicolo Napoli. De altfel, patronul oltenilor, Adrian .

”FC Hermannstadt are un antrenor care este printre cei mai buni România, un băiat calculat, echilibrat și care va avea un cuvânt de spus în fotbalul românesc”, spunea Mititelu în urmă cu două luni, la FANATIK SUPERLIGA.

Măldărășanu vrea să antreneze la Rapid

Marius Măldărășanu a recunoscut într-o ediție anterioară a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că , formație unde a avut cele mai mari satisfacții ca jucător.

”E vorba de timing. Mi-aș dori să antrenez toate echipele la care am jucat. Mă refer la Rapid, Petrolul și Brașov. Să le antrenez cândva. La Rapid am jucat zece ani, am luat nouă trofee. Cândva mi-aș dori să antrenez Rapidul, dar acum nu aș fi pregătit. Și nu profesional, ci mental!

E o presiune, se vrea campionatul. Cred că mi-ar mai trebui un an de zile, așa simt. Profesional nu-mi fac probleme, dar, din punct de vedere mental, probabil mi-ar mai trebui ceva timp”, a spus Măldărășanu.