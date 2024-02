Marius Manole, accidentare horror chiar în timpul unui spectacol. Imagine înfiorătoare cu piciorul actorului

Marius Manole a suferit o accidentare dură la picior în timp ce juca, sâmbătă seară, într-o piesă de la Teatrul Național București (TNB). Actorul s-a împiedicat pe scenă și a căzut, alegându-se cu o sângerare abundentă. Ulterior, a fost transportat la spital. Care este starea lui acum?

Marius Manole, accidentare gravă la picior chiar în timp ce juca într-o piesă de teatru

Momentul a avut loc, mai exact, în timpul piesei ”Repetitie pentru o lume mai bună”, . Sceneta s-a oprit doar pentru câteva minute, timp în care lui Marius Manole Apoi, el și-a continuat spectacolul ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Odată ce s-a încheiat piesa de teatru, Marius Manole a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din Capitală. Aici i s-a cusut rana, iar acum actorul spune că este ”în regulă cât de cât”. De pe patul de spital, a publicat o fotografie cu leziunea.

”Dragii mei, in seara asta in timpul spectacolului “Repetitie pentru o lume mai buna” a avut loc un accident nedorit. Spectacolul a fost dus la bun sfarsit. Am fost la Spitalul Universitar unde foarte repede m-au cusut si acum sunt in regula cat de cat :)))

Nu voi suspenda niciun spectacol, doar ca va trebui sa adaptez toate miscarile din toate spectacolele. Rog sa aveti intelege pentru urmatoarele 15 zile. Multumesc colegilor mei pentru grija. O echipa e totusi o echipa.

Multumesc si sa aveti grija de voi. Mulțumesc medicilor de la Spitalul Universitar UPU, sunt ultra-profesionisti”, a scris Marius Manole

Actorul a primit o mulțime de mesaje de susținere din partea colegilor de breaslă. Cu toții i-au urat să se facă bine cât mai rapid. Printre cei care i-au comentat se numără și actrița Maia Morgenstern. ”Multă sănătate”, i-a scris ea.

Marius Manole, felicitat de fani. Aceștia sunt uimiți de tăria de care a dat dovadă

Pe rețelele de socializare, unul dintre spectatorii care au mers să vadă piesa de teatru, s-a declarat uimit de cum și-a continuat Marius Manole numărul. Actorul s-ar fi lovit puternic de niște șuruburi. Inițial nu a vrut să dea de înțeles că i s-a întâmplat ceva, mai ales că incidentul s-a produs chiar în timpul spectacolului.

Însă, după ce și-a dat seama că situația este gravă, actorul a strigat către culise să vină un medic. Nu s-a întâmplat acest lucru imediat, Marius Manole continuându-și rolul. Între timp, și-a dat jos de pe el pantalonii și toți au văzut că sângera. De îndată colegii lui au intervenit și i-au acordat îngrijiri.

Cum actorul a declarat că se simte rău, ”Repetitie pentru o lume mai bună” s-a oprit pentru o pauză tehnică. După câteva minute, sceneta a fost reluată, iar publicul a văzut cum un actor grav rănit s-a încăpățânat să-și încheie rolul.

”Din păcate, am văzut din plin accidentarea lui Marius Manole din această seară, când s-a lovit la genunchiul stâng în ceva șuruburi de pe scenă. Mă uitam uimită cum continuă să joace, ca și când nimic nu s-a întâmplat. Publicul nu a reacționat în nici un fel, probabil că foarte puțini am prins momentul.

A strigat câteva minute mai târziu “Să vină medicul, e grav” cumva spre culise, dar nu s-a întâmplat nimic, totul a continuat. Doar când și-a dat jos pantalonii, atunci s-a văzut clar sângele și rana de la genunchi. Au ieșit 2 actori de pe scenă, au revenit din culise cu un spray și ceva pudră. Infirmiera și-a lăsat și ea rolul pe scenă, pentru a reveni cu o fașă mobilă, după care l-a pansat.

La câteva minute s-a cerut totuși pauză tehnică, Marius ne-a spus că-i este foarte rău, altfel nu s-ar fi întrerupt. S-a mai auzit un “nu că e pe bune (pauza), chiar îmi e rău”, a continuat colegul lui: “nu plecați la țigară, revenim în 5 minute” și a căzut cortina, spectatorii au plecat la țigară, unii dintre ei (…)

S-a reluat spectacolul în câteva minute, am mai văzut intrând din nou, prin lateral, discret, echipa de prim ajutor, cred că i-au pus și gheață. Spectatorii ieșiți din sală reveneau rând pe rând, în timp ce un actor juca rănit pe scenă. Totul a continuat exemplar până la final (…)”, a scris Mihaela Elena Ivan, , ”Mergem la teatru”.