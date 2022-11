Soția celebrului actor Matthew McConaughey a căzut pe scări și s-a accidentat grav. Camila Alves are gâtul imobilizat

Camila Alves (40 de ani), soția celebrului actor Matthew McConaughey (53 de ani), s-a accidentat grav acasă, după ce a căzut pe scări. Vedeta are acum gâtul imobilizat și va trece printr-o perioadă lungă de recuperare.

Camila Alves, soția lui Matthew McConaughey, a căzut pe scări

În prezent, soția se recuperează. Camila Alves are gâtul imobilizat și le-a arătat și urmăritorilor din mediul online câteva imagini.

Autoarea a oferit câteva detalii despre incidentul care s-a întâmplat acasă.

Aceasta le-a îndemnat pe femeile care o urmăresc să-și ridice rochiile lungi sau pantalonii largi atunci când coboară scările pentru a nu trece prin , așa cum a fost în cazul ei.

“Lucruri nașpa se întâmplă. Sunt ok, dar … să nu cădeți oameni buni … să nu cădeți …. Doamnelor, ridicați-vă rochiile lungi sau pantalonii largi când coborâți scările!!

Vântul mi-a suflat-o pe a mea în timp ce eram în aer și am ajuns jos pe podea.

O căzătură prostească s-a transformat într-o nu chiar atât de prostească situație… Mă așteaptă o perioadă de recuperare…”, a povestit soția lui Matthew McConaughey pe Instagram.

După ce a povestit întâmplarea prin care a trecut, Camila Alves a primit urări și gânduri bune de la alte vedete.

“Oh, nu!!!!!!! Îmi pare atât de rău!”, i-a scris Rita Wilson, soția lui Tom Hanks.

De asemenea, Isla Fisher i-a făcut un compliment Camilei: “Tot frumoasă ești”.

Camila Alves a suferit accidentarea la doar câteva zile de când i-a transmis soțului ei o urare, cu ocazia împlinirii vârstei de 53 de ani.

“Două ținuturi se unesc de la mare distanță … o altă călătorie în jurul soarelui … ce binecuvântare ești pentru noi.”, a fost urarea fondatoarei Women of Today pentru Matthew McConaughey.

Cum se descurcă Camila Alves cu trei copii

Camila Alves și soțul ei au împreună trei copii, Levi, Vida și Livingston, de 13, 11 și 8 ani. Deși cei doi sunt discreți atunci când vine vorba de viața personală, autoarea a oferit câteva detalii despre rolul de mamă.

Vedeta recunoaște că are momente în care se simte copleșită. Cu toate acestea, știe că este în regulă să ceară ajutor atunci când simte nevoia.

“În unele zile simt că mă descurc și în alte zile sunt gen ‘Nu stiu ce fac, sunt atât de pierdută’.

Ca părinți, ca mamă, simți de multe ori ‘Ei bine, am făcut-o, așa că pot s-o fac și pot să continui s-o fac’.

Durează ceva să realizezi că este ok să ceri ajutor.”, a declarat soția lui Matthew McConaughey, notează .