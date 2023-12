Marius Marin deschide vestiarul naționalei: „A dat și cu pumnul în masă”. Ce destinație va alege Drăgușin. Exclusiv

În week-end, Palermo – Pisa 3-2 în Serie B a însemnat duelul românilor cu situații diametral opuse la club. Rezervă, Nedelcearu e într-o poziție sensibilă în Sicilia, în timp ce Marius Marin e unul dintre pilonii trupei de lângă Turnul înclinat. Dar ultimul a navigat într-un montagne-rousse pe arena „Renzo Barbera”: gol anulat, gol marcat, revenire de la 0-2 la 2-2, eliminare, înfrângere în ultimele minute. Dincolo de aventura de la club, Marin deschide vestiarul naționalei într-un dialog exclusiv cu FANATIK: „Iordănescu a dat și cu pumnul în masă”.

Marius Marin despre transformarea la Pisa: “Jucăm în stil Brighton”

Bănățeanul în vârstă de 25 de ani vorbește despre și viața de fotbalist la Pisa, fiind unul dintre cei mai loiali „tricolori” față de formația actuală: e la al șaselea sezon consecutiv la echipa pregătită de Mircea Lucescu la începutul anilor ’90.

Marius, ai avut un final de săptămână cu valuri la Palermo. Ce s-a întâmplat acolo?

– Un meci dominat de noi, dar am încasat gol la primul șut advers și de aici a început să se rupă filmul. Suferim pe partea defensivă, în timp ce la posesie și la oportunități de gol create suntem printre primele formații din Serie B. După 0-2 la pauză, am ieșit foarte motivați de la cabine, am întors în numai zece minute, am înscris și eu, dar am luat acel roșu după o intrare destul de agresivă, e drept. Numai că și asupra mea a existat un atac similar în prima repriză și nu s-a mai dictat eliminare!

Doar locul 14 după 17 etape, nu arată bine deloc!

– Avem un lot valoros, cu colegi care au câștigat Serie B sau au evoluat în Serie A, cazul lui Veloso, însă echipa trece printr-o transformare importantă. În ultimii patru-cinci ani am fost obișnuiți cu stilul ligii secunde italiene, adică luptă și dueluri, iar cu Mister Aquilani ne-am schimbat spre un fotbal mai modern, gen Brighton. Ne obișnuim să dominăm, să construim, să avem posesie, dar asta cere timp și sacrificii.

„Aș lua în calcul doar Serie A sau un campionat mai puternic”

La sfârșitul lui octombrie ai devenit stranierul cu cele mai multe partide în tricoul Pisei, atingi în curând borna de 200 de jocuri. Nu e puțin lucru!

– Când am ajuns aici, echipa evolua în Liga 3 și nu mă cunoștea nimeni. Antrenor era Luca d’Angelo, aflat acum la Spezia, iar el mi-a dat încredere și am ajuns om de bază. Am acumulat experiențe de viață fantastice, ne-am aflat la 30 de minute de Serie A în play-off, suporterii sunt extraordinari. Chiar dacă am avut oferte să plec, n-am făcut-o, pentru că Pisa mi-a dat totul și am simțit nevoia să răspund cu aceeași monedă.

Mai ai contract până în 2025, nu?

Da! Se poate însă întâmpla orice până atunci. Vreau doar să-mi fac treaba pe teren și, dacă va exista o ofertă serioasă pentru mine și pentru club, vom discuta. Dar aș lua în calcul măcar Serie B sau să trec spre Serie A sau un campionat mai puternic.

Euro va fi vitrina potrivită!

– E cel mai înalt nivel la care am ajuns. Sper să continui să joc bine la club, să am rezultate, să prind lotul pentru turneul final. Având în vedere ultimele mele prestații de la națională, nu mă văd în stare de risc vizavi de prezența la Euro. Am simțit că Dar se pot întâmpla multe în lunile următoare și important e să mă focusez în continuare pe evoluțiile de la club, să păstrez ritmul.

Mulțumit de grupa de la Euro: „Nu se putea mai bine de atât!”

Apropo de Euro: ai zâmbit când ai văzut grupa pentru turneul final?

– Nu se putea mai bine de atât! într-o competiție în care sunt însă numai formații tari. Valoric, România e cotată cel mai slab dintre toate echipele, dar și cu Elveția aveam același statut, însă i-am depășit în preliminarii. La noi contează în primul rând grupul și spiritul.

Au fost multe voci în spațiul public din țară care au trecut de la replici de genul „N-avem nicio șansă să ne calificăm!” la „Depășim grupele la Euro”. Cum ți s-a părut această schimbare de abordare peste noapte?

– Am remarcat că mulți nu ne dădeau nici măcar șansa a treia în preliminarii. Eram însă obișnuiți cu asta încă din Liga Națiunilor, de la primele apariții ale lui Edi Iordănescu în calitate de selecționer, și ne-am propus să nu ne mai intereseze aceste discursuri de neîncredere. Sigur, sunt, totuși, de înțeles și suporterii, și oamenii de fotbal, fiindcă n-am mai mers de atâția ani la un turneu final. Până la urmă, am luat criticile ca pe un sfat, iar schimbarea de optică drept un compliment.

Marius Marin visează frumos pentru Euro 2024: „Sferturi de finală și să jucăm cu Italia”

Care e cel mai nebun vis pentru Euro?

– Un traseu bun va însemna să trecem de grupă, mai ales că se califică și patru echipe din șase clasate pe locul trei. Aici, am fost deseori ignorați ca români. Italienii se consideră cei mai buni la toate. Corect, au în spate o mare istorie în fotbal, nu suntem la nivelul squadra azzurra ca valoare, dar readuc în atenție examenele cu Elveția, pe care le-am trecut. Aș vrea să demonstrez chiar contra Italiei că, români fiind, am fost deseori defavorizați pe nedrept.

Au existat pe durata campaniei și momente în care selecționerul s-a înfuriat?

– A dat uneori și cu pumnul în masă, cum se spune. A existat un punct critic, atunci când puțini ne mai dădeau șanse după remiza cu Israel, acasă. Mai ales că a venit apoi și egalul cu Belarus, la Budapesta. Și tu, ca jucător, te enervezi și te simți frustrat în astfel de momente. Dar a contat enorm că Mister a rămas mereu încrezător, a explicat că merităm să mergem la Euro și a condus toată campania pe acest optimism. Ne-a cerut mereu să stăm cu capul sus. Pentru Iordănescu n-a existat dubiu nici măcar 1 la sută că nu ne vom califica.

15 selecții a adunat Marius Marin pentru prima reprezentativă a României. Nu a marcat însă niciodată

Marele câștig al lui Marius Marin din acest sezon: „Am cifre duble”

Când te-ai întors în vestiarul Pisei cu biletele pentru Euro în buzunar, ai simțit că lumea te privește altfel?

– Chiar da! În primul rând de la Aquilani! Primul lucru pe care mi l-a spus a fost că, de acum, trebuie să demonstrez că sunt jucător de Euro. Crește presiunea, dar asta n-a constituit niciodată o problemă pentru mine.

Te-a schimbat cu ceva colaborarea din ultima jumătate de an cu Aquilani?

– Mi-a indus un plus de curaj. Înainte, eram jucător box-to-box, axat mai mult pe defensivă. Dar mi-a zis: ”Vei crește semnificativ dacă, pe lângă calitățile tale obișnuite, adaugi o implicare mai serioasă la construcție, la asamblarea jocului”. A avut dreptate. Urmărește limbajul cifrelor foarte mult și mi-a explicat că am ajuns la 70-80 de atingeri ale balonului pe meci, de la un nivel de 30-40 atingeri. Dublu! Iar cu antrenamentele și mentalul dinainte de Euro poate ajung chiar spre o sută de atingeri pe partidă, ceea ce se traduce printr-o prezență mai consistentă în joc.

3 milioane de euro e cota de piață a lui Marius Marin, potrivit portalului de specialitate transfermarkt.com

„Drăgușin merită tot ce i se întâmplă”

Ai vorbit cu Nedelcearu la Palermo?

– Am schimbat câteva cuvinte. Era fericit că echipa lui câștigase, dar situația lui personală nu e roz. Așteaptă să vadă ce urmează, e în continuare cu gândul la lotul național. Dacă lucrurile nu se schimbă, va lua în calcul probabil să plece de acolo în această iarnă.

Pe Drăgușin ai vrea să-l vezi la Barcelona sau în Anglia?

– E un băiat admirabil și muncitor. Merită tot ce i se întâmplă. Ar fi bine să-l lăsăm să-și decidă mai în liniște viitorul. Va ajunge acolo unde va hotărî Dumnezeu! De multe ori, toate valurile astea de știri vizavi de mercato pot face mult rău.

Scuze, dar nu mi-ai răspuns la întrebare!

– La calitățile lui, ar face față cu brio în Anglia. Stilul din Spania e mai diferit.

Pregătești vreun tatuaj special pentru Euro?

– Am pe Instagram o poză foarte bună alături de Patrick, fiul meu de un an și jumătate. Vreau să-mi tatuez acel cadru când vin acasă, la Timișoara, unde voi fi de Sărbători pentru câteva zile. La Patrick mă gândesc în fiecare secundă când sunt pe gazon, e cel mai important obiectiv al vieții mele. Și după calificarea la Euro, cea mai mare bucurie am simțit-o când am revenit în Italia și mi-am strâns familia în brațe.

CV Marius Marin

Data nașterii: 30 august 1998 (Timișoara)

30 august 1998 (Timișoara) Post: mijlocaș defensiv

mijlocaș defensiv A evoluat la ACS Poli Timișoara (2014-2015), ASU Poli Timișoara (2015-2016), Sassuolo (2016-2017), Catanzaro (2017-2018), Pisa (2018-prezent)