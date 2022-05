Marius Niculae, despre excluderea lui Filip de la Dinamo: „El abia aștepta să se termine”. Amintiri cu preotul adus de Cristi Borcea în vestiar. Exclusiv

Atmosferă tensionată la Dinamo înainte de meciul de baraj cu U Cluj, iar că Dusan Uhrin l-a exclus din lot pe Steliano Filip, căpitanul echipei la partida din tur, însă Marius Niculae crede cu tărie că „alb-roșii” pot întoarce rezultatul.

Marius Niculae consideră că Dinamo ar trebui să joace cu U Cluj ca la Botoșani: „Au un exemplu recent și pot să o facă”

Ai un mesaj pentru jucătorii lui Dinamo?

– Ei știu cel mai bine ce au de făcut și cred că sunt conștienți de miza meciului. Sunt singurii care pot să rezolve situația actuală și să rămână în Liga 1. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni să nu se interpreteze. Sunt jucători ca Torje, Matei, care știu ce înseamnă Dinamo.

…

– Nu știu ce să zic… nu sunt în măsură să comentez lucrul acesta pentru că nu știu exact situația. Dacă a luat această decizie probabil are un suport solid. Nu excluzi un jucător înainte de un meci decisiv dacă nu ai motive solide. Dacă mă iau după declarațiile lui, spunea că de abia aștepta să termine. Acuma nu știu ce discuții suplimentare au fost.

Poate să o încurce pe Dinamo gazonul?

– Ambele echipe joacă pe același teren și e important cine va reuși să se adapteze mai repede la condițiile de joc. Eu o să fiu pe stadion pentru că să fii suporter nu înseamnă să vii doar la bine. E greu de spus dacă e ultimul meci al lui Dinamo.

Marius Niculae: „Una e să retrogradezi din punct de vedere financiar și alta e sportiv”

Ți-e teamă că o retrogradare ar putea însemna falimentul clubului?

– Poate Dinamo se salvează pe teren și apoi o să aibă probleme financiare. E greu de spus. Singurul care poate răspune la întrebarea asta e . Cred că toți dinamoviștii sunt de acord că una e să retrogradezi din punct de vedere financiar și alta e sportiv.

Cum ar trebui să joace Dinamo?

– Nici nu mai contează. Important e să câștige la trei goluri diferență și să rămână în Liga 1. Acest meci se joacă cu inima, indiferent de ce tactică alege Dusan Uhrin. Dacă echipa va fi unită și va avea o altă atitudine, atunci vor reuși să se salveze. Au demonstrat în meciul cu Botoșaniul când au câștigat în zece oameni, ceea ce la Cluj s-a întâmplat exact pe dos. Deci au un exemplu recent și pot să o facă. Ăsta e motivul pentru care eu am încredere în ei.

La meciul cu Liberec au intrat suporterii pe teren. Acum amenință din nou…

– Nu știu dacă e o soluție. Dacă ameninți nu știu dacă vor juca mai bine și poate jucătorii vor intra cu frică pe teren. Dinamo există datorită suporterilor și au tot dreptul să își aleagă cuvintele.

Marius Niculae: „Noi mergeam la mănăstire la Căldărușani. Borcea ne-a chemat preotul și în vestiar!”

Îți aduci aminte când a fost ultima oară stadionul plin?

– Sincer nu îmi aduc aminte când s-a jucat ultima oară cu stadionul plin. Atmosfera o să conteze mult și toți dinamoviștii s-au adunat și vor încuraja echipa din primul minut. Ăsta este un exemplu de unitate și un mesaj important pentru jucători.

La voi se practica?

– Da, într-o perioada noi mergeam la mânăstire la Căldărușani. Borcea ne-a adus și preotul la vestiar înainte de meciuri. Asta am mai întâlnit-o și în Grecia. Ne-a adus patronul preotul în cabină. Dramul ăla de noroc vine și de la divinitate, așa că orice poate să ajute, mai ales pentru cei care sunt credincioși. Contează și liniștea asta sufletească înainte de un meci important.

De ce Dinamo are prima șansă dacă se ajunge la prelungiri: „Pot avea un mare avantaj”

Cât va conta atmosfera din tribune dacă se ajunge în prelungiri?

– Am văzut după primul meci că jucătorii celor de la U Cluj au căzut din punct de vedere fizic după minutul 60. Eu cred că Dinamo e mult mai bine pregătită din punctul ăsta de vedere pentru că se joacă mult mai intens la Liga 1. E diferență mare față de Liga 2. Dar totul depinde de jucători. Pot avea un mare avantaj și va conta și publicul mult dacă se ajunge la prelungiri. Eu chiar cred că Dinamo poate să întoarcă rezultatul.

Crezi că ar trebui să le pună în vestiar meciul de la Liberec?

– Am tot fost întrebat de asta. Nu are nicio legătură meciul de la Liberec cu cel de acum. Noi la Liberec nu aveam absolut nimic de pierdut și am fost un grup foarte unit. A fost cea mai bună săptămână din acel sezon. Am bătut 1-0 pe CFR Cluj, apoi la Liberec și am câștigat în Ghencea. Totul a plecat de la noi și nu am primit nici acum vreun ban pentru acea performanță.

Cât timp grupul e puternic, se vede pe teren. Torje poate să le zică foarte bine ce s-a întâmplat cu Liberec, pentru că a jucat acolo. El trebuie să fie liderul, pentru că este cel mai în măsură de acolo și știe cel mai bine ce înseamnă Dinamo. Le poate transmite cel mai bine și să îi motiveze.