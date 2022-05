Marius Ștefănescu, interviu după câștigarea Cupei și convocarea la echipa națională: „De abia acum începe pofta de fotbal!” Exclusiv

Marius Ștefănescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre convocarea în premieră la echipa națională de fotbal a României, câștigarea primului trofeu din cariera și evoluțiile extraordinare pe care le-a avut în a doua parte a sezonului la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Marius Ștefănescu, după convocarea la echipa națională de fotbal a României: „Sper să facem o figură frumoasă”

Nicolae Păun și sunt cei doi jucători din lotul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, care au fost convocați de Edi Iodănescu la echipa națională de fotbal a României pentru următoarele partide din UEFA Nations League.

Mijlocașul ofensiv de 23 de ani al covăsnenilor traversează cea mai bună perioadă a carierei lui. Marius Ștefănescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că și-a îndeplinit visele pe finalul acestui sezon, câștigarea Cupei României și convocarea la prima reprezentativă a României.

Cum te simți după sfârșitul sezonului?

– Bine, fericit că am reușit să încheiem sezonul cu un trofeu. De abia acum începe pofta de fotbal, după câștigarea primului trofeu din carieră.

Un vis îndeplinit câștigarea Cupei României?

– Putem să spunem că este un vis îndeplinit, pentru că am mai jucat finala și acum doi ani. Era un regret, am regratat că nu am reușit să câștigăm, dar ne bucurăm că în acest an am adus trofeul la Sfântu Gheorghe. Este o bucurie pentru toată lumea atât pe jucători, cât și pentru club. Pentru mulți dintre noi este primul trofeu și o să conteze asta în viitor.

Te așteptai la începutul sezonului să câștigi un trofeu cu Sepsi?

– Toată lumea ne vedea în subsolul clasamentului, după șapte-opt etape. Chiar dacă ne zicea cineva că o să câștigăm un trofeu, noi nu ne gândeam că o să obținem această performanță. Contează că ne-am revenit pe parcurs și am terminat sezonul cu un trofeu.

„Sunt de trei ani la Sepsi și mai am contract încă trei ani”

Care sunt secretele din spatele evoluțiilor bune din acest sezon?

– Cred că seriozitatea pe care am avut-o la antrenamente, munca din fiecare și încrederea m-au ajutat să am această formă. Mister (n.r. Cristiano Bergodi) și tot staff-ul mi-au oferit încredere și m-au susținut de-a lungul acestui sezon.

Te simți bine la Sepsi?

– Mă simt foarte bine în Sfântu Gheorghe. Sunt de trei ani la Sepsi și mai am trei ani de contract cu echipa.

Cele mai importante goluri din carieră sunt cele cu FC Voluntari?

– Momentan sunt cele mai importante, pentru că am reușit să îmi ajut echipa să câștige un trofeu. Cred că pe finalul acestui sezon am avut parte de cele mai frumoase momente la Sepsi. Din iarnă am început să înscriu mai multe goluri și am terminat campionatul cu un trofeu.

„Orice jucător își dorește să depășească performanțele anterioare, dat momentan nu îmi impun target-uri”

Care sunt obiectivele tale în următorul sezon?

– Orice jucător își dorește să depășească performanțele anterioare, dat momentan nu îmi impun target-uri. La anul vreau să fiu mai bun, dar acum nu contează câte goluri voi reuși să înscriu în sezonul viitor. Rămân modest și încerc să îmi fac bine treaba, când voi marca va fi bine atât pentru mine, cât și pentru echipă. Dacă îmi propun obiective și nu le realizez este mai mare dezamăgirea.

Convocat la echipa națională, după triumful din Cupa României…

– Am primit convocarea la echipa națională a României. Mă bucur că am fost convocat și sper să facem o figură frumoasă și să reușim să câștigăm partidele din . Este un vis îndeplinit pentru mine, toți fotbaliștii își doresc să ajungă echipa națională, chiar și de atunci când începi să faci primii pași din carieră.

Cum te aștepți să fie următoarele meciuri din Nations League?

– Mă aștept să fie meciuri grele, cum se așteaptă toată lumea. Sper să facem față în următoarele partide din Nations League și să reușim să câștigăm.

„Sper ca majoritatea lor să continue la Sepsi și în sezonul următor”

Unde ai făcut primii pași în fotbal?

– Am fost la Caracal de la vârsta de 11 ani, am stat trei ani acolo, după aceea am plecat la Viitorul Mihai Georgescu. Următoarea echipă a fost în Târgu Secuiesc, unde am petrecut doi ani, iar în ultimul an am fost împrumutat de Sepsi la Târgu Secuiesc, și după am revenit la Sfântu Gheorghe.

Cum ai ajuns la Sepsi?

– Cu ajutorul domnului Mihai Georgescu de la Cluj am ajuns la Sepsi. La un moment m-a dus pe mine împreună cu alți colegi la Târgu Secuiesc și acolo m-au observat cei de la Sepsi și după un an petrecut la Târgu Secuiesc am semnat cu Sepsi, dar am mai stat un an acolo.

Cum se simt oltenii din lotul lui Sepsi la Sfântu Gheorghe?

– Acum suntem trei olteni în lotul lui Sepsi: eu, Păun și Dumitrescu. Chiar așa ne spun colegii noștrii „cei trei olteni”. Este o atmosferă foarte bună, cu un grup unit și frumos. Sper ca majoritatea lor să continue la Sepsi și în sezonul următor.