Marius Șumudică a câștigat la FIFA litigiul cu fostul club. Câți bani primește

după ce a fost demis de la echipa din Arabia Saudită. Până la finalizarea cazului la FIFA, antrenorul român a primit o veste bună, tot legată de un litigiu cu un fost club.

Marius Șumudică a încasat o sumă uriașă de la Yeni Malatyaspor

, după doar trei luni și trei săptămâni, deși semnase un contract valabil pe un sezon.

ADVERTISEMENT

FIFA a stabilit că rezilierea unilaterală nu a fost făcută în baza unui motiv întemeiat și turcii au fost obligați să îi plătească antrenorului român banii până la finalul contractului.

„Șumi” avea un salariu lunar de 46.000 de euro, iar în cazul în care contractul era reziliat, antrenorului urmau să i se plătească despăgubiri în valoare de 130.000 de euro, iar salariile trebuie să fie achitate la zi.

ADVERTISEMENT

Astfel, în urma deciziei FIFA, Marius Șumudică va primi de la Yeni Malatyaspor suma de 279.500 de euro drept despăgubiri. Asta deși a avut un parcurs extrem de slab: 10 înfrângeri, trei egaluri, trei victorii și un golaveraj 15-26.

Marius Șumudică s-a luptat și pentru colaboratorii săi

FIFA a decis ca și secunzii și ceilalți oameni din staff-ul său să fie recompensați cu sumele stipulate în contracte, după rezilierea unilaterală. Gabriel Mărgărit (51 de ani) și Cristian Petre (55 de ani) au de primit de câte 28.570 de euro: 18.570 euro salarii restante, plus 10.000 de euro ca despăgubire pentru încălcarea contractului fără justă cauză.

ADVERTISEMENT

Așadar, încă 67.330 de euro, pe lângă suma datorată lui Șumudică. și are transferurile blocate, iar antrenorul român și staff-ul său s-ar putea să mai aștepte luni bune până când își vor primi banii.

Șumudică a plecat cu un gust amar de la Malatyaspor: „Ce s-a întâmplat în Malatya e o poveste lungă. Am 16 ani de carieră. Am fost campion, am câștigat cupe, supercupe. Am antrenat în Champions League, în Europa League, și e prima dată când lupt pentru salvarea de la retrogradare.

A regretat cel mai mult această mutare: „Am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele”

Marius Șumudică le-a spus jurnaliștilor la conferința de presă în care și-a anunțat plecarea că venirea la Malatyaspor a fost cea mai mare greșeală din cariera sa: „Am venit aici de pe primul loc din România, cu 7 victorii în 7 meciuri. Din cauza faptului că 14 oameni de acolo au fost dați afară, am plecat și eu odată cu președintele, în semn de loialitate.

ADVERTISEMENT

Am avut oportunitatea să vin la Malatya și am venit, pentru că îmi plac fotbalul turc și oamenii din Turcia. Nu m-am gândit prea mult la asta, dar am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele.

De ce? În mod normal, un antrenor profesionist trebuie ca mai întâi să vină să verifice condițiile, să știe ce s-a întâmplat la club, cum arată lotul, și abia apoi să accepte contractul.

Eu? Am mers direct la Istanbul, pentru că îmi place Turcia. Am venit aici cu ochii închiși. Am semnat, nu mi-a păsat de bani, de nimic. E cea mai mare greșeală a vieții mele. Pentru prima și ultima dată când fac așa ceva!”.