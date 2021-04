Marius Șumudică a răbufnit din nou la TV: ”De alții când au luat 5-0 se scria într-un chenar micuț”

Fostul antrenor al echipelor Gaziantep și Caykur Rizespor, Marius Șumudică, a răbufnit din nou la TV și a pus tunurile pe jurnaliștii din România considerând că au scris mai mereu negativ despre el, în ciuda faptului că a avut rezultate în Turcia.

Tehnicianul s-a arătat supărat pe faptul că nu este apreciat la justa sa valoare și l-a dat exemplu pe Gică Hagi, care are parte de același tratament.

Șumi și-a reziliat contractul cu Rizespor la începutul lunii februarie și de atunci este liber de contract.

Marius Șumudică, o nouă ieșire nervoasă la TV

Marius Șumudică s-a considerat tot timpul un neînțeles de lumea din jurul său, iar acum, într-o intervenție la TV, și-a continuat tirada la adresa presei din România și este de părere că nu îl are la suflet.

”E foarte greu să reziști în Turcia, în momentul în care pierdeam un joc presa din România mă toca. De mine scriau tot timpul că Șumudică nu a marcat de trei etape, Șumudică e pe tobogan, iar de alții când au luat 5-0 se scria într-un chenar micuț.

Nu am fost apreciat în țara mea, deși am fost numit antrenorul anului 2020 în Turcia. E greu să activezi în străinătate, iar noi nu știm să ne respectăm valorile. Eu cred că Gică Hagi are niște frustrări sufletești pentru că nu e ușor să bagi banii familiei în fotbal și să te critice lumea tot timpul”, a declarat Șumudică la Pro X.

Șumudică nu exclude o revenire în Liga 1

”Am fost în discuții cu diferite din zona Golfului care mă doreau pe trei luni, dar nu am acceptat. M-au înnebunit, dar le-am pus condiția să semnez pe un an și trei luni, dar nu au acceptat. Îmi doresc să merg undeva unde să fac performanță.

La vară cred că voi prelua o echipă cu oarecare pretenții. Nu exclud o revenire în Liga 1, dar la o echipă care se bate la trofee. Am avut ofertă cum m-am întors în Turcia, dar din zona retrogradării.

Cu tot respectul pentru ele, nu că aș fi ajuns eu să am cine știe ce pretenții, dar nu mă vedeam la momentul respectiv acolo. Dacă m-aș întoarce, m-aș întoarce la o echipă cu un proiect bine stabilit și care să-și dorească să facă performanță”, a încheiat tehnicianul.

