Cine e tricolorul comparat de Gică Hagi cu marele Dobrin. „Am zis-o și o cred. Bravo lui!”

Denis Drăguș face senzație în Turcia alături de Șumudică. Atacantul crescut de Gică Hagi are 4 goluri în 8 partide pentru Gaziantep și a pus serios umărul la relansarea formației în campionat.

Drăguș a fost comparat cu Dobrin

“Mulțumim, Gică, felicitări pentru tot. Felicitări și pentru Ianis, și pentru Florinel Coman. Pentru Drăguș, pentru Cicâldău, au fost o grămadă care au trecut pe la tine, ai pus și tu umărul serios. E adevărată aia cu Drăguș?”, a întrebat Horia Ivanovici.

“Da, el avea la un moment dat, mi-a plăcut, l-am văzut și am zis că seamănă cu Dobrin. Fizic arată bine, are calități fizice, calități mentale foarte bune. Am zis-o, ce să zic că nu am zis? Cred că e un jucător foarte talentat.

La mine a jucat de la 17 ani titular, a jucat și vârf. În cupele europene a dat trei goluri. Nu e descoperit, el a fost descoperit. Arată bine e mai puternic. L-a luat Șumi, i-a dat încredere pentru că asta face.

De asta are nevoie un jucător, de un antrenor care să îi dea încredere. În spatele lui există cineva care îi dă încredere. Când lucrurile astea se întâmplă automat jucătorul dă randament”, a declarat Gheorghe Hagi pentru FANATIK SUPERLIGA.

România s-a calificat la Euro 2024

Atacantul crescut de Gică Hagi a trimis un șut magnific în minutul 10 care a zdruncinat poarta gazdelor. Mingea trimisă de Drăguș a ajuns la Pușcaș care a restabilit egalitatea și a relansat partida din Ungaria. Un alt jucător crescut de Hagi, Ianis, a înscris pentru 2-1 și a închis soarta calificării.

România și-a îndeplinit cu succes obiectivul de a se califica la Campionatul European 2024 și a terminat grupa pe prima poziție, după o victorie crucială împotriva Elveției pe Arena Națională. Cu peste 50.000 de fani înflăcărați prezenți, elevii antrenați de Edi Iordănescu au oferit un spectacol impresionant.

În prima jumătate de oră, Elveția a început mai agresiv și a dominat terenul, dar “tricolorii” au reușit să echilibreze disputa treptat. La începutul celei de-a doua reprize, Alibec a reușit să deschidă scorul în minutul 50, după o acțiune construită de Stanciu și Moruțan.

