Marius Șumudică l-a atacat dur pe Florin Manea. Impresarul care a intermediat transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham a precizat la un moment dat că . Ulterior, informația lui Florin Manea a fost contrazisă de Enrico, unul dintre agenții atacantului de la Gaziantep.

Marius Șumudică îl distruge pe Florin Manea: „Rămân siderat! Văd fel și fel de oameni care apar”. De la ce a plecat totul

Marius Șumudică și Denis Drăguș au dezvoltat o relație specială la Gaziantep. Sub comanda lui „Șumi”, internaționalul român a renăscut, fiind, după cum declară chiar el, la . Marius Șumudică l-a taxat pe Florin Manea pentru declarațiile privind transferul lui Drăguș la Trabzonspor.

„Mai devreme mă sunase Drăguș și vorbeam cu el la telefon. Pentru mine astea sunt cele mai mare realizări peste partea financiară și peste orice. În momentul în care te sună foștii jucători. Sunt recunoscători pentru ce ai făcut pentru ei.

Are discuții (n.r. transfer). Rămân siderat în momentul în care văd că apar fel și fel de oameni pe la televiziuni și se deghizează în impresarul lui Drăguș. Eu îl cunosc foarte bine pe Drăguș, este precum copilul meu. Este unul dintre jucătorii mei preferați. Un băiat extraordinar. Vorbesc cu el aproape zi de zi.

Nu se pune problema să aibă contract în momentul de față. Singurul care l-a adus și care îl știa a fost Cătălin Liță, impresar FIFA, dar căruia nu-i place să apară. Este agentul meu. L-a dus și pe Alibec în Qatar.

Nu-i place niciodată să se laude, să apară. Văd fel și fel de oameni care apar și care spun că este impresarul lui X lui Y. Asta este o lume în care trebuie să ne obișnuim. Pentru mine nu este o curiozitate. Ar trebui să fim mai atenți. Cel mai bine ar fi să fie întrebată persoana respectivă”, a declarat Marius Șumudică, la .

Florin Manea anunțase transferul lui Denis Drăguș la Trabzonspor: „Suntem foarte aproape să ne înțelegem”

În urmă cu 3 zile, Florin Manea făcea un anunț uriaș despre Denis Drăguș. Impresarul FIFA dezvăluia că atacantul naționalei României este foarte aproape să semneze cu Trabzonspor, locul 3 în Turcia. Ulterior, anunțul lui Florin Manea a fost dezmințit de Enrico, cel care este proclamat de jurnaliștii turci ca fiind „adevăratul agent al lui Drăguș”.

“Vești bune! Nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Negocierile sunt foarte avansate. Așteptăm și decizia celor de la Standard Liege, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă din primele trei din Turcia, probabil vor juca în cupele europene.

Ar fi senzațional și pentru Denis, și pentru Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte pentru Denis și sper să o țină tot așa, să dea la fel de multe goluri ca la Gaziantep.

Am discutat acum 6 ore cu cei de la Trabzonspor. Aseară am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit azi cu cei de la Standard Liege, sunt aceiași patroni ca la Genoa și am o relație bună cu ei pentru că l-am avut pe Radu Drăgușin acolo. Suntem foarte aproape să închidem acest transfer”, a declarat Florin Manea, la .

Marius Șumudică revine la vară în antrenorat: „N-aș vrea să ies și să critic foștii colegi”

Marius Șumudică nu a dus lipsă de oferte după despărțirea de Gaziantep. Antrenorul în vârstă de 53 de ani a avut oferte atât din afară, cât și din țară, însă a anunțat cu subiect și predicat că va reveni pe banca tehnică la finalul sezonului.

„La vară, cu siguranță voi prelua o echipă. Am avut ceva contacte și în România, și în străinătate. E clar că urma să semnez pentru perioada asta scurtă de două luni, plus încă un an cu anumite clauze.

Nu mi-aș dori să iau o echipă din mers în momentul de față. N-aș vrea să ies și să critic foștii colegi, ceva de genul ăsta. La noi a devenit o modă. În momentul în care vine un antrenor sau se întâmplă ceva, dacă nu are rezultate, imediat staff-ul anterior este de vină.

Suntem din ce în cei mai puțini antrenori români. Pe mine mă frapează. La un moment dat eram singurul român din Turcia din cei 21. Știu ce presiune se punea pe mine, știu câți voiau să vină în locul meu.

La noi în țară văd că vin fel și fel de antrenori. Este o țară mult mai permisibilă decât Turcia. În Turcia este foarte greu. Va fi foarte greu pentru foarte mulți antrenori să intre în Turcia.

Într-un campionat destul de restrâns (n.r. SuperLiga), mi se pare că ar trebui să se dea mai mult credit antrenorilor români. Antrenorii români au produs în ultimul timp și sunt buni”, au fost cuvintele lui Marius Șumudică.