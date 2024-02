Marius Șumudică l-a împrumutat pe Denis Drăguș la Gaziantep de la Standard Liege până la finalul sezonului. Sub comanda antrenorului român, atacantul de 24 de ani a renăscut, susținând cu subiect și predicat că traversează cel mai bun moment al carierei. Denis Drăguș a declarat răspicat că .

Marius Șumudică, secretul din spatele formei de vis a lui Denis Drăguș: „Dacă îl întâlneam acum 3 ani, eram în altă parte”

Denis Drăguș este împrumutat la Gaziantep până la finalul sezonului. În cele 23 de meciuri adunate până acum în Turcia, internaționalul român, , a marcat 11 goluri și a oferit o pasă decisivă. Atacantul român susține că .

”E cel mai bun sezon din carieră și e abia trecut de jumătate. Ca cifre, e deja cel mai bun. Secretul este Șumi, care mi-a dat o încredere enormă, exact ce de aveam nevoie în acest moment al carierei mele.

Vorbeam cu el și îi spuneam că, dacă îl întâlneam acum trei ani, acum poate eram în altă parte. Mă bucur oricum, că niciodată nu este prea târziu. Mă bucur că l-am întâlnit și că lucrez cu el”, a declarat Denis Drăguș, potrivit .

Denis Drăguș l-a caracterizat pe Marius Șumudică: „Are ceva ce nu poate fi învățat”

Denis Drăguș și Marius Șumudică luptă la Gaziantep pentru evitarea retrogradării. Fostul antrenor de la Astra Giurgiu și CFR Cluj îi mai are în lot la Gaziantep pe românii Florin Niță, Alexandru Maxim și Deian Sorescu. În victoria cu Istanbulspor, scor 3-1, .

”Are ceva ce nu poate fi învățat, ceva ce nu poate fi antrenat în școli sau la Licențe Pro. E ceva ce este doar al lui. Știe cum să discute cu jucătorul, pe ce ‘butoane’ să apese. Mă simt extraordinar și un mare merit îl are el.

Am mai avut momente bune, dar niciodată nu am avut continuitate și atâta încredere din partea antrenorului. Cred că este doar meritul lui Șumi. Campionatele Belgiei și Turciei sunt similare ca ritm, ca intensitate, ca valoare a jucătorilor.

Am avut momente bune și în alte campionate, însă apoi am ieșit din echipă. Acum am primit încredere în continuare. Șumudică știe cum să vorbească, este un om senzațional”, a mai spus Denis Drăguș.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.com.

Denis Drăguș, anunț despre viitorul său: „La final, trag linie”

Denis Drăguș are contract cu Gaziantep până la finalul sezonului. Turcii nu au opțiunea unui transfer definitiv, astfel, atacantul român ar urma să revină la Standard Liege. Întrebat despre viitor, Denis Drăguș a declarat că se gândește doar la îndeplinirea obiectivului cu Gaziantep.

”Deocamdată, nu m-am gândit la niciun transfer. Important e ce fac zi de zi, să profit de fiecare zi și de fiecare antrenament. La final, trag linie. Avem și EURO, depinde foarte mult de ce se va întâmplat la EURO.

Trebuie să muncesc pentru a ajunge într-o formă bună la European. E devreme să vorbim despre transfer. Important e să ne îndeplinim obiectivul la Gaziantep, pentru că nu merităm să fim în zona roșie, trebuie să ne salvăm”, a mai spus atacantul.

”Gaziantepul se salvează clar, o să fim toți fericiți la final. La EURO, cred că ieșim din grupe. Mai departe nu știu ce o să fie, pentru că depinde mult de adversarul pe care l-am întâlni și de forma de moment a jucătorilor, dar eu zic că vom ieși din grupe”, au fost predicțiile lui Denis Drăguș.

Denis Drăguș, lăudat de presa din Belgia pentru sezonul de vis de la Gaziantep: „Calcă pe apă”

Belgienii nu au trecut cu vederea forma de vis pe care Denis Drăguș o traversează la Gaziantep. Jurnaliștii anunță o decizie grea pentru Standard Liege, clubul la care atacantul român va reveni în vară, după expirarea împrumutului în Turcia.

„Denis Drăguș calcă pe apă în Turcia. Atacantul a marcat al nouălea și al zecelea gol în 20 de meciuri în campionatul turc. Dacă prin penalty-ul bine executat a dus-o pe Gaziantep în avantaj, primul gol nu merită ocolit.

Drăguș a luat o acțiune pe cont propriu și l-a învins pe portarul advers cu un șut imparabil. La revenirea la Standard, în vară, oficialii clubului vor avea de ales: profită de sezonul bun al fotbalistului și îl vând pentru un profit bun, ori vor conta pe el în sezonul viitor pentru a întări echipa”, au notat jurnaliștii de la .