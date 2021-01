Marius Şumudică, noi probleme cu arbitrii din Turcia: “Deranjăm, dacă învingeam eram pe primul loc”

Marius Șumudică are noi probleme cu arbitrii în Turcia, antrenorul român acuzând atât maniera de arbitraj a oficialilor cât și comportamentul acestora față de el în timpul meciurilor.

Echipa sa, Gaziantep, a fost la un pas de fotoliul de lider în campionat însă a fost egalată, dintr-un penalty acordat în minutul 95, de Buyukșehir în ultima etapă disputată.

Pentru moment formația lui Marius Șumudică este pe locul 5 în clasament, la 3 puncte în spatele liderului la zi, Beșiktaș Istanbul.

Marius Şumudică, noi probleme cu arbitrii din Turcia: “Deranjăm, dacă băteam eram pe primul loc”

“Deranjăm, eram pe primul loc dacă învingeam. Arbitrul a fost oprit de la delegări, n-am văzut în viața mea așa penalty. Sunt ferm convins că o să mai am probleme cu arbitrii. Am ajuns sus. Mi-a lipsit Maxim, iar în minutul 90+5 să dai un astfel de penalty… a fost scandalos!

M-am dus să dau mâna cu arbitrii, le-am spus că nu a fost penalty. A luat decizia în șase secunde! Am fost foarte politicos. Nu mi-a dat galben în față, mi l-a dat când am fost cu spatele. Regulamentul în Turcia e că antrenorul nu trebuie să intre pe teren până când brigada părăsește gazonul. La următorul galben sunt iar suspendat. Am primit mesaj de la Pancu și mi-a spus că abia acum începe greul, că m-au luat la ochi și că el știe ce înseamnă Turcia.

Nici jucătorii adverși nu știau ce se întâmplă, erau disperați că trece timpul și își doreau să egaleze. Dacă termin între primele 4-5, sunt în cupele europene cu Gaziantep. Am fost adeptul VAR-ului, dar Cakir nu prea ține cont de el, decide așa cum crede de cuviință. L-am întrebat și mi-a spus că jocul trebuie să fie cursiv și că el simte cel mai bine.”, a declarat Marius Șumudică, la Digisport.

Șumudică pregătit pentru următorul meci din Turcia

“Nu mai știu ce să cred, n-au scris nimic în raport. În fine, nu mai contează. Am un meci extrem de greu cu Ankaragucu. Sunt echipe care se închid foarte bine și joacă pe contraatac.

E mai greu decât cu Fener sau Beșiktaș, atunci nu mai trebuie să-i motivez. Acum trebuie să elimin entuziasmul. Nu mi-e ușor! Dacă câștigăm, mâine trecem pe primul loc”, a mai adăugat antrenorul român.

Pentru Gaziantep urmează meciul de marți, din campionatul Turciei, contra celor Ankaragucu pe teren propriu.

