Președintele lui Gaziantep sare în apărarea lui Marius Șumudică: ”Arbitrii iau deciziile având prejudecăţi”

Președintele clubului Gaziantep, Mehmet Buyukekşi, sare în apărarea lui Marius Șumudică și consideră că arbitrii au prejudecăți în ceea ce-l privește pe antrenorul român.

Tehnicianul român a pierdut primul loc în Turcia, după un penalty scandalos în minutul 96 al întâlnirii cu Erzurum. Șumi a fost extrem de dezamăgit după meci și a declarat că VAR-ul strică fotbalul.

Șumudică are un parcurs incredibil cu Gaziantep și îi are pe fani la picioare, aceștia cerându-i insistent să nu plece de la echipă.

Marius Șumudică, apărat de președintele lui Gaziantep

”Din nefericire arbitrii noştri iau în continuare deciziile în cazul lui Marius Şumudică având prejudecăţi. La un meci din săptămânile trecute cu Kasimpaşa, antrenorul nostru a primit cartonaş galben încă de la început, pentru că a strigat la jucătorul lui”, a sărit președintele lui Gazintep în apărarea lui Marius Șumudică.

”La meciul cu Erzurum, a primit cartonaş pentru că l-a felicitat pe arbitru. Antrenorul nostru a aflat asta după meci. Al patrulea arbitru a venit la vestiar şu a spus: ‘Şumudică a primit cartonaş galben. El ne-a felicitat într-un mod politicos, trist, dar conform regulamentelor, pentru că a intrat pe teren înainte ca brigada de arbitri să iasă, a trebuit să îi dăm cartonaşul. Din păcate acestea sunt regulile’.

După ce meci nu intră antrenorul pe teren? Dacă ar avea vreo reacţie negativă, dacă ar ieşi vreun conflict i-am da poate dreptate arbitrului… Regulile acestea sunt valabile doar pentru noi şi pentru Şumudică? Antrenorul nostru este cel mai bun din Turcia, este o nedreptate să se încerce să fie împiedicat astfel.

Noi vom continua să fim alături de antrenorul nostru şi ne vom apăra mereu drepturile. Să nu se uite că prin aceste cartonaşe acordate atât de uşor nu doar Şumudică este pedepsit, ci oraşul Gaziantep, clubul Gaziantep. Îi rugăm pe arbitri să privească fiecare antrenor nu prin prisma prejudecăţilor, ci pe fiecare în mod egal”, a spus Mehmet Buyukekşi într-o scrisoare pe site-ul clubului.

Oficialul turc, acuze dure după remiza cu Erzurum

Președintele lui Șumudică a precizat că Gaziantep FK a pierdut două puncte preţioase din cauza intervenţiei VAR la meciul cu Erzurum BB, scor 1-1: ”Suntem foarte supăraţi. În condiţiile în care nici măcar adversarii de la Erzurumspor nu înţelegeau de ce a fost oprit jocul, arbitrul a privit monitorul VAR doar nouă secunde şi a dictat penalti”.

”Dacă am fi luat trei puncte la acest meci, am fi ajuns pe primul loc. Cu un fluier ni s-au luat două puncte şi nu acceptăm asta. A fost al treilea meci din acest sezon în care am ratat victoria în ultimele secunde. Îşi aminteşte toată lumea cum la meciul cu Yeni Manatyaspor, după ce am primit gol, după avertismentul arbitrului de VAR că a fost fault arbitrul Ali Palabiyik a fost invitat la monitor.

Analiza acelui fault foarte clar a durat exact 86 de secunde, iar la meciul cu Erzurum s-au urmărit imaginile cu faultul doar nouă secunde. Vreau să-l întreb pe arbitrul Tugay Kaan Numanoglu: ce a văzut în aceste nouă secunde?

Nu a avut mustrări de conştiinţă după ce a luat decizia urmărind faza dintr-un singur unghi şi influenţând astfel direct scorul? Noi nu am vrut niciodată să fim favorizaţi în vreun fel, am vrut egalitate. Însă continuă deciziile împotriva noastră”, a explicat oficialul turc.