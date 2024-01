Marius Șumudică, pus la zid de turci după Galatasaray – Gaziantep 2-1: „Încet la minte”. Cum le-a răspuns antrenorul român

Marius Șumudică și Gaziantep au pierdut la limită împotriva lui Galatasaray, scor 1-2, în etapa a 23-a din campionatul Turciei. Formația antrenorului român a condus cu 1-0, însă campioana en-titre a marcat de două ori pe final și a obținut toate cele 3 puncte.

Marius Șumudică, pus la zid de turci după Galatasaray – Gaziantep 2-1: „Încet la minte, complet caraghios”

Gaziantep a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în campionat și a coborât până pe locul 17, primul retrogradabil, după 23 de etape. , deoarece echipa sa a pierdut la limită atât cu Fenerbahce (0-1), cât și cu Galatasaray (1-2), primele două echipe din ierarhie.

Arda Kizildag a deschis scorul în minutul 29, însă Galatasaray a întors soarta meciului după reușitele lui Waha și Yilmaz din minutele 72, respectiv 89. tactica lui Gaziantep care s-a retras după ce a deschis scorul.

„Șumudică este încet la minte și nu are caracter, complet caraghios! Ce a arătat astăzi întregii țări este o rușine. S-a apărat cu 10 oameni, a lăsat unul singur în față. Ce a vrut să facă?”, a spus Batuhan Karadeniz, fost fotbalist la Sivasspor, Besiktas și Trabzonspor, actualmente analist la Sky Spor.

„Trebuia să se termine 8-1. Nu am văzut un asemenea meci în viața mea”

De asemenea, Ahmet Cakar, fost mare arbitru turc, a criticat strategia lui Marius Șumudică. Analistul este ferm convins că Galatasaray ar fi trebuit să se impună fără drept de apel raportat la ocaziile pe care le-a avut echipa lui Okan Buruk.

„Galatasaray a meritat victoria pe deplin. Trebuia să se termine 8-1, dar aproape că s-a terminat 1-1. Nu am văzut un asemenea meci în viața mea. O echipă să lovească de 5 ori bara, apoi acea «invazie» dintre minutele 75 și 90…

Au pus o presiune uriașă, astfel de victorii la limită sunt foarte importante în lupta pentru titlu. (n.r. Marius Șumudică) A zis că «Este dificil să lucrezi aici ca român». Să treacă peste, o grămadă de români, precum Hagi, Popescu, Lucescu, Ilie, Rotariu au venit în această țară și au fost apreciați”, a mai spus și Ahmet Cakar. Totodată, mai mulți jurnaliști turci i-au cerut plecarea lui „Șumi” de la Gaziantep.

🗣️ : Sumudica, bizim milletimizin bug'ını çözmüş, ağır şaklaban, karakter yoksunu bir adamdır. Tam bir şaklabandır! Ben bunun teknik direktör olduğuna da inanmıyorum. Bugün tüm Türkiye'ye gösterdiğin şey de rezillikti. 10 kişi defans yapıyorsun, ileri bir tane adam… — Sky Spor TR (@Skyspor_Tr)

Cum a răspuns criticilor Marius Șumudică: „Vreau cetățenia turcă”

Marius Șumudică a venit cu o variantă total contrară analizelor făcute de turci. Antrenorul român a spus la conferința de la finalul partidei că jucătorii celor de la Galatasaray au tras de timp pe finalul jocului. „Șumi” nu se gândește la plecare și a spus că vrea să obțină cetățenia turcă.

„Sunt mândru de băieți, am luptat până în ultimul minut. Dacă vă uitați la ultimele 5 minute, unii jucători ai Galatei trăgeau de timp. Ca antrenor, este un aspect pozitiv pentru mine. Astăzi am arătat determinarea noastră întregii țări.

Am fost criticați, că am jucat bine doar cu Fenerbahce, dar astăzi am demonstrat că am jucat bine și cu Galatasaray. Nu-mi pasă cine câștigă campionatul, să o facă cine e mai bun.

Pentru mine, important este să-mi mențin echipa în prima ligă. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea de luptători. Sunt un antrenor român, nu e ușor să lucrez în Turcia, dar astăzi am dat dovadă de o mentalitate de luptători.

Iubesc Antep foarte mult, este ca orașul meu. Iubesc Turcia. Acum 3 zile a fost un cutremur în Malatya, pe care l-am simțit și în Antep. Alt antrenor și-ar fi făcut bagajele și ar fi plecat, dar eu prefer să rămân aici, pentru că iubesc orașul, este în inima mea și-l iubesc. Vreau să obțin pașaportul turc, voi fi criticat în țara mea, dar asta îmi doresc”, au fost cuvintele lui Marius Șumudică.