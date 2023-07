Anunț surpriză al lui Șumudică: „M-a sunat Daniel Niculae, am bătut palma!”

Marius Șumudică și-a reziliat contractul recent cu Al Raed și acum și-ar dori să o preia pe Rapid, după plecarea lui Adi Mutu. FANATIK că șefii Rapidului l-au ales pe Cristiano Bergodi ca înlocuitor al lui Mutu.

Marius Șumudică, după ce e foarte aproape de a rata Rapidul

Marius Șumudică a vorbit despre ce înseamnă să rateze din nou : „Sunt mai multe aspecte. Din respect pentru Mutu, n-aș vorbi, pentru că încă antrenorul echipei.

Nu e frumos, nu e colegial. Am primit multe mesaje de la suporteri, dar nu e nimic oficializat și nimic clar, pentru că nu e frumos să vorbesc acum”.

„Nici eu dacă eram în locul lui nu mi-ar fi plăcut să vorbască cineva. Nu știu dacă sunt un posibil înlocuitor, chiar dacă pe site-uri am văzut că s-a votat și am ieșit câștigător. Conducerea Rapidului e profesionistă și nu cred că a discutat cu niciun antrenor.

Le mulțumesc suporterilor, probabil nu exista un moment mai delicat pentru toți ca eu să fiu liber acum. Am reziliat contractul în Arabia, am fost plecat 4 ani în Turcia”, a mai spus Marius Șumudică, la TV .

Marius Șumudică: „M-am împăcat cu Daniel Niculae!”

„E un moment delicat și pentru mine, eu îmi iau în calcul toate ofertele. Cei din conducerea Rapidului pot să răspundă. Mulțumesc mediei, că m-au inclus pe lista posibililor antrenori.

Am avut azi o discuție cu Daniel Niculae, am bătut palma, ne-am împăcat, am lămurit problemele, el m-a sunat. Cum să vorbesc urât de domnul Bergodi, nu îl analizez eu pe domnul Bergodi”, a .

„Dacă tu iubești un club de la 15 ani, ai fi liber și nu s-ar apela la tine, ai fi dezamăgit? Probabil că da, dar respect conducerea, nu e problemă.

Dar mai spun ceva. Nimeni, indiferent de cine vine, nu poate să se plângă că nu a făcut transferurile sau că nu a pregătit până acum echipa, pentru că îți asumi în momentul în care semnezi”, a mai spus Marius Șumudică.