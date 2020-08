Marius Șumudică se sacrifică pentru transferul lui Denis Alibec: „Renunț la salariu dacă nu va marca 12 goluri!”

Marius Șumudică (49 de ani) face tot posibilul pentru ca patronii lui Gaziantep să-l aducă pe Denis Alibec (29 de ani) la echipă. Tehnicianul a făcut o promisiune pentru care a garantat chiar cu salariul pe care îl primește de la clubul turc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alibec are contract cu Astra Giurgiu până în vara lui 2021. Atacantul poate să se înțeleagă cu orice formație de la 1 ianuarie, dar patronul giurgiuvenilor nu îl lasă să plece așa ușor.

600.000 de euro și 30% dintr-un viitor transfer au oferit turcii, dar finanțatorul Astrei nu a acceptat oferta, după cum a spus Șumudică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aproape două milioane de euro valorează Alibec

Antrenorul român îl dorește la echipă pe jucător și face tot posibilul pentru a-l aduce pe Denis Alibec. Într-un interviu acordat pentru jurnaliștii locali, Marius Șumudică a zis că garantează cu salariul său pentru atacantul Astrei.

”Renunț la salariul meu dacă Alibec nu va marca 12 goluri sau nu va oferi 12 pase de gol”, a declarat Marius Șumudică. Alibec valorează 1,9 milioane de euro și vrea să fie din nou antrenat de Șumi, tehnicianul care l-a făcut un jucător mai bun.

ADVERTISEMENT

”Îmi doresc să plec, să vedem acum ce va fi. Poate vor mai veni oferte. Am vorbit și cu domnul Niculae. Îmi doresc să merg să lucrez din nou cu Șumudică, dar dacă nu e mulțumit domnul Niculae…

Eu nu știu suma de transfer. Știu că e aproape de suma pe care a luat-o el pe mine. Eu am vorbit doar despre salariul meu. Este ok. Se putea mai mult, dar…(n.r. – râde)”, a spus Alibec.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei, Denis Alibec a mai evoluat la FCSB, Inter Milano, Bologna, Viitorul Constanța, Mechelen și Farul Constanța.

27 de meciuri are în acest sezon Denis Alibec pentru Astra Giurgiu și a reușit să înscrie de 14 ori

Marius Șumudică e gata să renunțe la salariu dacă Alibec nu va da randament

Deși și-l dorește cu ardoare pe Denis Alibec și face toate eforturile pentru a-l aduce la Gaziantep, Marius Șumudică este conștient că transferul are șanse mici de reușită, din cauza diferenței mari dintre oferta turcilor și cererea echipei giurgiuvene.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Oferta este de 600.000 de euro și 30% dintr-un viitor transfer, dacă pleacă în următorii trei ani. Cătălin Liță negociază și el a vorbit de salariu cu Alibec. Ar fi de aproximativ 500.000 de euro pe an, plus bonusuri. Nu am primit niciun răspuns. Eu cred mult în Denis și pentru el am refuzat jucători de clasă, care cereau între 700 și 900 de mii de euro pe an. Am zis că renunț la salariul meu dacă nu dă 12 goluri sau 12 pase de gol.



Am fi dat 800.000 de euro, dar el mai are un an de contract. Peste patru luni poate semna cu orice echipă, îl luăm liber. Nu pot să le cer șefilor să facă un efort financiar. Astra primește și 30% dintr-un viitor transfer. Alibec se poate vinde pe 3-4 milioane de euro și Astra mai ia câteva sute de mii de euro.

ADVERTISEMENT

Aici sunt bonusuri multe, la victorie, la gol și la pasă de gol. Alibec ar putea ajunge la 700.000 de euro pe an. Dar nu le fac eu celor de la Astra strategia”, a declarat Șumudică la Digisport.