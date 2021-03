Marius Șumudică, șocat de declarațiile lui Mirel Rădoi: „Nu poți să conduci echipa!”

Marius Șumudică a vorbit după umilința suferită de România în partida cu Armenia, 2-3, iar tehnicianul a comentat declarațiile selecționerului Mirel Rădoi, despre care a spus că l-au frapat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul consideră că Mirel Rădoi pune toată presiune pe umerii jucătorilor, iar faptul că a spus că nu e sigur de victorie nici în meciul cu Liechtenstein, îl șochează și mai mult.

Marius Șumudică este indignat de înfrângerea României, care este aproape de ratarea unei noi participări la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, șocat de declarațiile lui Mirel Rădoi

Marius Șumudică a comentat declarațiile lui Mirel Rădoi de la finalul partidei dintre România și Armenia: „Au fost două declarații care m-au frapat, să declari că jucătorii nu au respectat ce a cerut…nu știu, sunt acuze grave la adresa jucătorilor.

Sper că e ironică și o iau ca atare, acea declarație că are emoții cu Liechtenstein. Nu își au loc declarațiile în portofoliul unui selecționer”.

ADVERTISEMENT

„Ce înseamnă că nu au respectat ce a zis el, înseamnă că nu poți să conduci echipa sau că ei nu sunt înțelegători, nu pot să asimileze”, a spus tehnicianul la TV DigiSport.

„Ce facem, sforăim?”

„Ce facem, sforăim? Două săptămâni am fost în vacanță la echipa națională? Că nu s-a întâmplat doar acum, au fost meciuri și meciuri cu greșeli în apărare. Dacă în trei jocuri ai aceleași probleme și nu le remediezi, e o problemă mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În momentul de față, presiunea se duce către jucători din discursul antrenorului. Poți să spui ce vrei, nu aveam voie să nu batem în Armenia”, a mai spus Marius Șumudică.

„Mă încearcă sentimente ciudate în momentul de faţă. Era un moment important pentru noi. Nu am reuşit să controlăm jocul şi am dat voie adversarului să revină. Mi-e greu să mă gândesc ce poate urma dacă am întors rezultatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă echipa nu are atitudine când avem nevoie, ar trebui să îmi pun un mare semn de întrebare. În momentul de faţă am acest sentiment să mă despart de echipă. Vreau să treacă o perioadă de timp şi să îmi treacă acest lucru. Poate trebuie să vină altcineva”, a spus Mirel Rădoi la finalul partidei de la Erevan.

Și Basarab Panduru a comentat declarațiile tăioase ale lui Mirel Rădoi la adresa jucătorilor săi: „Pare grav ce zice Rădoi, adică el le spune ceva și ei fac altceva. Asta e problema, la echipa națională e mai mult de făcut decât de spus”.