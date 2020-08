Marius Șumudică știe ce decizie se va lua dacă U Craiova și CFR Cluj vor termina meciul la egalitate: “Am informații”

Meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj în care se va decide noua campioană a României se va juca în acestă seară de la 20:30.

Dacă oltenii sau ardelenii câștigă diseară atunci sunt campioni. La Casa Fotbalului, de la ora 12:00 în cadrul ședinței Comitetelui Executiv al FRF se va decide ce se va întâmpla dacă cele două echipe remizează.

Marius Șumudică, antrenorul turcilor de la Gaziantep a spus că știe deja ce se va întâmpla dacă derby-ul dintre cele două echipe se va încheia cu un egal.

”Dacă va fi egal diseară, Craiova va câștiga la ”masa verde” acest campionat”

”Eu am atras atenția și am spus că am informații că, în cazul în care se va decide în seara asta campioana, jocul Astra – Craiova va avea loc după acest final de sezon. Dacă nu, acel meci va fi dat pierdut cu 3-0 în favoarea celor de la Universitatea Craiova. O să vedeți că așa se va întâmpla.

Dacă va fi egal diseară, Craiova va câștiga la ”masa verde” acest campionat. Nu am nimic cu Craiova, nici cu CFR, dar nu mi se pare normal să fie un nou caz Bricheta.Se va întâmpla la fel și o să vedeți că am dreptate. Eu am spus de 3 zile lucrul ăsta și o să vedeți”, a zis Marius Șumudică, potrivit celor de la ProX.

Contre înainte de U Craiova şi CFR Cluj

Înainte de finala campionatului, U Craiova – CFR Cluj, Mihai Rotaru şi Bogdan Mara s-au contrat la TV, la emisiunea “Ora exactă în sport” de la PRO X. Cei doi au avut o discuţie aprinsă, după ce oficialul clujenilor a anunţat că jucătorii campioanei nu se vor prezenta dacă oltenii nu se vor testa.

“Ne gândim foarte serios să nu ne deplasăm la acest meci, toată echipa noastră e temătoare despre ce s-a întâmplat la Craiova în ultima perioadă. Au fost trei cazuri de COVID-19 la Craiova. Dacă există un caz de COVID la echipă, jucătorii trebuie să fie testați la șapte zile.

DSP nu le-a dat voie echipelor să se antreneze și să joace, la ei nu s-a repetat nimic. Ultima testare a Craiovei a fost pe data de 24 iulie, azi suntem în 3 august, socotiți și voi…”, a spus Bogdan Mara.

Cum a replicat Mihai Rotaru

“Să îi întrebăm pe cei de la CFR când s-au testat ultima dată, ei au făcut ultima testare lunea trecută. Eu zic să nu ne băgăm în chestii din astea să nu riște ei să piardă cu 3-0 la masa verde. S-au făcut testările conform protocolului.

Dacă cei de la CFR nu și-au făcut toate testările, cerem să câștigăm meciul cu 3-0 la masa verde. Bogdan Mara e un tip haios. Dinamo de ce a stat în carantină și CFR nu? Nu au stat 14 zile în carantină. Noi vrem să jucăm, dar să-și facă testele că altfel pierd cu 3-0 și cu asta basta”, a replicat Mihai Rotaru.