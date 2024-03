Marius Șumudică, tot adevărul despre plecarea de la Gaziantep: „Nu mă mai puteam gândi la fotbal!”

Marius Șumudică și-a luat adio de la Gaziantep, iar antrenorul a dezvăluit de ce a ales să se despartă de gruparea din Turcia. „Șumi” a trecut printr-o adevărată dramă în ultimele luni de zile, iar gândurile lui nu erau la lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Marius Șumudică, despre românii de la Gaziantep: „I-am ajutat și m-au ajutat”

Deian Sorescu, , Florin Niță și Alex Maxim sunt românii pe care i-a avut Marius Șumudică sub comandă la Gaziantep. Toți sunt într-o formă de zile mari, iar antrenorul a dezvăluit rețeta succesului.

, iar Florin Niță a apărat un penalty în fața clubului de tradiție din Turcia. Internaționalii români sunt într-o formă excelentă pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia.

„Sorescu marchează meci de meci, văd că Niță este al doilea portar din Turcia ca cifre. Denis Drăguș nu a avut niciun sezon cum are acum, are o sumedenie de oferte și mă bucur pentru el, Maxim a dat pasă de gol. Prin gesturile pe care le fac față de ei îi oblig să îmi dea înapoi.

Mi s-a întâmplat cu Alibec, Budescu, Găman, Boldrin și Săpunaru. Toți au fost la un nivel, niciun jucător pe care l-am luat nu mi-a dat chix afară. Îmi asum o anumită responsabilitate pentru că îmi iau jucători români și le dau să joace.

E greu, peste tot am luat. Le dau și ei îmi dau înapoi, l-am ajutat și m-au ajutat. Toți strâmbă din nas, că ăsta i-a bani de la jucători, face transferuri și aduce români. Nu știu ce o să zică la Gaziantep că marchează Drăguș și Sorescu cu Beșiktaș, Niță apară penalty”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică, întâlnire emoționantă cu românii de la Gaziantep: „Au venit la hotel când am plecat”

Marius Șumudică a legat o relație extraordinară cu internaționalii români din vestiarul lui Gaziantep. Acesta a dezvăluit ce gest au făcut, atunci când au aflat că va pleca din Turcia.

„Am darul de a mă face plăcut în relația cu ei, de foarte multe ori le mai fac un cadou. Așa mi-a venit, nu este de la Lucescu. Nu eram bine financiar la Astra, dar acum aș putea să ajut. În general ajut și aici mă refer și la anumite gesturi pentru oameni care trec prin perioade dificile.

Nu am vrut să ies în evidență, să se facă public. Am mai făcut și donații, de unde dai de acolo îți dă Dumnezeu. Trebuie să ajuți în momentul în care îți cere cineva. În momentul în care fac un bine, îi fac omului care are nevoie și îl simt că este jos. Alții te împing mai jos.

Și ieri mi-au dat mesaj când au ajuns la echipa națională. Și acum eram la Gaziantep dacă voiam, au fost niște probleme în familie, dacă eram demis trebuia să iau contractul până la sfârșit. Am plecat cu banii la zi, m-am înțeles cu ei și am bătut palma.

Am mesaje de la Gradel, căpitanul echipei a Coastei de Fildeș, care a câștigat Cupa Africii. M-a sunat și mi-a zis că am fost unul dintre cei mai buni antrenori cu care a lucrat. Toți m-au sunat, românii au venit la hotel când am plecat”, a mai spus Șumudică la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct de la ora 13:30, doar pe FANATIK.RO, în fiecare zi de marți.

Marius Șumudică, adevărul despre plecarea de la Gaziantep: „Nu mă mai puteam gândi la fotbal!”

„Asta am simțit la momentul respectiv și am vrut să creez un șoc. Practic am pierdut un singur meci. Gaziantep cu mine niciodată nu a condus cu 1-0 și a pierdut 3-1 sau să ia trei goluri în deplasare. Galatasaray m-a bătut în minutul 90 cu 2-1, cu 50.000 de spectatori și Fenerbache m-a bătut în minutul 84.

Am avut de două ori 2-0 și am făcut 2-2 în decurs de două minute. Nu știu cât mai ține de antrenor, ține de smecheria lor. Am vrut să fiu alături de familie. Un membru al familiei a avut o intervenție chirurgicală acum trei zile, mă bucur că este bine.

De două luni de zile nu mă mai puteam gândi la fotbal. Având relația specială cu soția mea, știam prin ceea ce trece și că nu mai putea să mai ducă. Nu m-a mai interesat, i-am lăsat la un punct de salvare și cinci meciuri accesibile acasă și cu rezultatele directe.

Văd că acum s-au dus la două puncte de locurile de salvare, i-am luat cu zero puncte după cinci etape, și golaveraj 1-10 și în primele opt meciuri am avut cinci victorii. Toate echipele pe care le-am luat nu am lăsat niciuna cu un loc mai jos decât am preluat-o”, a mărturisit Șumi.

