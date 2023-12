Marko Dugandzic, mesaj de forță despre criza Rapidului: “Știu ce e acolo”. Ce promisiune a primit din partea lui Ronaldo. Interviu exclusiv

Golgeter în sezonul trecut al Ligii 1, cu 22 de reușite, Marko Dugandzici a prins în luna septembrie un transfer spectaculos în Arabia Saudită: salariu de 2,5 milioane de euro pentru doi ani la Al-Tai, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf. . După trei luni de la despărțirea de Giulești, recunoaște că e în continuare cu ochii pe L1 și ignoră criza Rapidului: ”Nimic nu e pierdut în lupta pentru titlu!”.

Dugandzic în Arabia Saudită: ”Mi-am resetat bioritmul”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, croatul de 29 de ani povestește începutul aventurii sale în campionatul înțesat de mari vedete, de la Cristiano Ronaldo și Neymar până la Brozovici, Mane și Henderson.

Marko, spune-ne cum e viața în Arabia Saudită?

– Mi-au trebuit câteva săptămâni să-mi reglez rutina, pentru că aici e un stil de viață complet diferit, altă cultură, altă mâncare, nu mai vorbesc de climă. Am nimerit în primele zile, în septembrie, la 45 de grade, umiditate redusă, groaznic! Și, din cauza căldurii, lumea stă trează noaptea și, peste zi, până pe la trei-patru după-amiază, e aproape pustiu pe străzi. Foarte ciudat! Dar m-am adaptat, mi-am resetat bioritmul și-mi merge bine acum.

Te-a ajutat puțin și salariul să te reglezi mental! Când se învârte contul, devii mai optimist, nu?

– E adevărat! Câștig bine, dar la fel de important e că liga din Arabia Saudită crește cu fiecare etapă, iar importul masiv al jucătorilor de top ajută la un ritm susținut de dezvoltare. Ținta e ca întrecerea de aici să se apropie, ușor-ușor, de nivelul Europei, iar faptul că au acontat și Cupa Mondială din 2034 e un imbold în plus.

Ronaldo i-a promis tricoul la următorul meci direct

Cum a fost când ai dat nas în nas cu Cristiano Ronaldo la partida cu Al Nassr?

– Nu-mi venea să cred că sunt pe același gazon cu Cristiano. Eram la încălzire și parcă nu înțelegeam unde mă aflu. Un sentiment extraordinar! Îl văzusem numai la televizor și dintr-odată îl am în față ca adversar. Sunt momente unice, motivante.

Te-a ”păcălit” Cordea și a reușit să facă el schimbul de tricouri cu portughezul!

– și mi-a promis că, la următoarea întâlnire, va face cu mine schimbul de tricouri. Sper să-și mai aducă aminte! Oricum, am adunat altele, de la Carrasco, Koulibaly, Henderson, Brozovici, croat de-al meu! Am făcut deja o colecție atractivă.

Sigur pe revenirea Rapidului: ”Nu poți câștiga mereu”

Cum te-ai împăcat cu Cordea după FCSB – Rapid 1-2? V-ați contrat puțin?

– Andrei e prietenul meu. Am glumit, a fost puțin furios, dar i-a trecut. Ne înțelegem excepțional. Am stat o grămadă de timp împreună, mai ales în prima parte a perioadei, când am locuit în același hotel, înainte să găsim locuințele actuale.

Cum se vede criza Rapidului din Arabia?

– Ce echipă din lume nu trece și prin clipe mai delicate? Sigur, nu e momentul Rapidului acum, dar știu ce grup e acolo. Au forța să se reechilibreze și să meargă mai departe înainte. Nu poți câștiga mereu. Au și neșansa accidentărilor lui Rrahmani și Petrila, nu e ușor. Dar mi se pare că sunt în continuare în obiectiv și nu cred că există motive de panică. Vor redrasa corabia.

Titlul pare însă compromis, ești de acord?

– Nu! Nimic nu e pierdut. Punctele se vor înjumătăți, distanța față de lider nu e o sperietoare, așa că inclusiv titlul e în continuare realizabil. Mai dificil, e drept!, dar în play-off lucrurile pot lua o turnură spectaculoasă. Fiecare punct devine un miracol, joci finală după finală, iar Rapidul e acolo, în cărți.

Dugandzic îndrăgostit de România: ”E a doua mea țară”

Mai ții legătura cu cineva din Giulești?

– În primul rând cu Kait, amicul meu cel mai bun. Dar și cu Moldovan, cu Braun. Mai schimb mesaje pe Instagram cu Săpunaru sau Albu. Îmi face plăcere să rămân conectat la ce se întâmplă la Rapid, la Liga 1, pentru că România e a doua mea țară.

Îți lipsesc Rapidul, România?

– Da! Mi-e dor de atmosfera și viața de acolo. Am petrecut aproape trei ani în România, mi-am făcut mulți prieteni, am trăit momente deosebite. Dar așa e în fotbal: vine o vreme când trebuie să pleci, când găsești un contract mai bun, o altă provocare! Rapidul îmi va rămâne însă la suflet. Sunt sigur că va ieși din nou soarele în Giulești!

”Cumpăr apartamente în Croația și Dubai”

Uite că în Arabia Saudită tot peste România ai dat! Mă refer și la Reghecampf, cu care presupun că ți-e mai ușor să comunici, să colaborezi. E greu să lucrezi cu el?

– A fost un pic mai dificil la început pentru toată echipa până s-au reglat cerințele și așteptările lui Mister. Discut în limba română cu staff-ul, înțeleg tot, e OK acum. Suntem pe drumul cel bun.

Mă întorc la salariul tău generos. Ți-ai permis deja vreo extravaganță din primii bani încasați acolo?

– Nu! Strategia mea de ani buni e să investesc masiv în imobiliare, pentru că e cea mai sigură variantă pentru a-ți pune la adăpost câștigurile. Am cumpărat apartamente în Croația și în Dubai, mă extind.

Dar o mașină strălucitoare nu-ți face cu ochiul? Un Ferrari, un Porsche?

– Din contră! Mi-am vândut mașina din țară, fiindcă stătea degeaba prin garaj. Vin doar de două-trei ori pe an, n-avea niciun sens s-o țin. O să cumpăr alta când termin contractele astea mai departe de Croația. Mă tentează un Mercedes GLE. Am nevoie de un SUV mai spațios, să stau comod, că mă cam doare spatele. Am îmbătrânit!

44 meciuri a jucat Dugandzic în tricoul Rapidului, pentru care a marcat 28 de goluri

12 e locul pe care-l ocupă Al-Tai în prima ligă saudită: a strâns 17 puncte în 16 etape

CV Marko Dugandzic

Data nașterii: 7 aprilie 1994 (Osijek/Croația)

Post: atacant

A jucat la echipele de club: Osijek (2012-2015, 2018-2019), Ternana (2015-2017), Matera (2017-2018), FC Botoșani (2020), Soci (2020-2021), CFR Cluj (2022), Rapid (2022-2023), Al Tai (2023-prezent)

La naționalele Croației: U16 (2 meciuri), U18 (6), U19 (10), U21 (1)