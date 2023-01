Marta Kostyuk, extrem de afectată după ce în meciul pentru finala Australian Open, alături de Gabi Ruse, s-au fluturat steaguri rusești: „M-a durut mult!”

, însă ucrainianca a digerat cu greu gesturile spectatorilor ruși.

Marta Kostyuk, discurs acid după ce a ratat calificarea în finala de dublu de la Australian Open: „Erau niște reguli clare”

Marta Kostyuk (20 de ani, 61 WTA) nu a putut neglija subiectele sensibile la conferința de presă

Întrebată cum s-a simțit când a văzut că în tribune sunt fluturate steaguri ale Rusiei, jucătoarea a reacționat: „M-a durut mult! Erau niște reguli clare imprimate peste tot, nu aveai voie să aduci steagurile. M-a durut că au fost în tribune, lângă teren, peste tot. Chiar nu înțeleg cum e posibil așa ceva”, a spus revoltată ucrainianca.

Tatăl lui Novak Djokovic a fost prezent la un miting de susținere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, iar mulți consideră că tenismenul sârb ar trebui suspendat: „Wow, cam multă responsabilitate pe umerii mei. Nu știu ce pot oficialii turneului să facă, dar cred că astfel de lucruri nu pot fi trecute cu vedere”, a comentat Marta Kostyuk.

Marta Kostyuk se teme de reacția susținătorilor lui Novak Djokovic: „Are niște fani agresivi”

Marta Kostyuk a dezaprobat puternic gestul tatălui lui Novak Djokovic, însă se teme să spună mai multe: „Nu contează cine ești! Nu ai voie să faci asta. Acum orice aș zice, fanii agresivi ai lui Novak mă vor urî și mă vor urmări pentru restul vieții.

Nu toată lumea, dar știm că Novak are niște fani agresivi. Am experimentat asta în trecut. Am primit multe comentarii urâcioase în trecut, așa că nu știu ce să spun”.

Marta Kostyuk consideră că Wimbledon nu trebuie să le permită participarea sportivilor ruși și bieloruși: „Interdicția va rămâne”

Marta Kostyuk e convinsă că Wimbledon va interzice în continuare participarea sportivilor ruși și bieloruși din cauza războiului din Ucraina; „Va fi un moment dificil pentru Wimbledon. Cred că interdicția va rămâne.

Nu îmi pot imagina ca cineva din Rusia să câștige turneul, iar familia regală să îi înmâneze trofeul”.

De la invazia trupelor rusești în Ucraina a trecut aproape un an, mai exact 338 de zile.