Mărturia cutremurătoare a unui medic dintr-un spital Covid: ”Am despărțit familii. E crunt să vezi cum își iau la revedere”

Mesaj sfâșietor al unui medic aflat într-un spital Covid. ”Am avut încă o gardă înfiorătoare. Am internat tot ce am putut. Gravi. Nu mai avem niciun loc pe secție”, spune cadrul medical care lucrează la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova.

Trasca Diana e medic într-un spital Covid din Craiova. Sora acesteia a postat un mesaj emoționant pe facebook unde releatează că Diana are ”46 de kilograme nu mai are niciun chef să-și facă de mâncare, să facă curat sau să vorbească la telefon cu familia.”

”Iar atunci când vorbim, vorbim doar despre gărzi, Covid și epuizare. Astăzi, pe grupul nostru de familie de pe WhatsApp”, a precizat Elena Stancu.

Mesajul unui medic aflat într-un spital Covid din Craiova

„Am avut încă o gardă înfiorătoare. Am internat tot ce am putut. Gravi. Nu mai avem niciun loc pe secție. Stăteau demult acasa. Pentru că tâmpiții care au timp liber dau sfaturi pe Facebook, la TV. Am asistat la niște scene groaznice. Pacienți dependenți de oxigen au rămas în urgență. F. gravi.

Nu există locuri în ATI în țară. Am despărțit familii. E crunt să vezi cum își iau la revedere. Unul rămâne internat, altul se duce în UPU… așteptând pt. un loc în ATI. Nu cred că se vor revedea. Unii mor. Tineri.

Plimbăm concentratoarele de oxigen de la un pacient la altul. Toate sursele de oxigen sunt ocupate. E jale, e dezastru… Nu mă pot odihni încă.

Descărcarea noastră de adrenalină continuă și după terminarea garzii. Nu pot uita cum se uită în ochii mei, nu reușesc să mă detașez. Ma sună oameni disperați… Nu știu unde să-i mai trimit! Vă rog din suflet, aveți grijă de voi! Vă iubesc!”, se arată în mesajul postat de sora medicului pe pagina de Facebook.

Trasca Diana, mesaj postat pe Facebook

”De 1 an. Au avut timp sa se pregateasca, dar nu au facut o! Si suntem in aceasi situatie ca si in martie-aprilie 2020. Doar unele spitale, doar unii medici, doar unele asistente, infirmiere luptam cu virusul.