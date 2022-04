Mărturii înfiorătoare făcute de un ucrainean scăpat din mâinile rușilor. ”Îți voi tăia capul, vei vedea cum mori”

Regiunea Kiev a fost eliberată total de forțele ucrainene. În urma rușilor a rămas un dezastru umanitar, sute de morți și multe povești cutremurătoare.

Un ucrainean scăpat din mâinile rușilor descrie zilele terifiante trăite sub ocupația armatei lui Putin

Una dintre aceste povești vine din satul Dimer, aflat în districtul Vioșorod, la circa 50 de kilometri nord de Kiev.

Încă de la începutul lunii martie, zona a fost ocupată de . La fel ca peste tot pe unde au pătruns, rușii au jefuit casele localnicilor și i-au batjocorit.

În presa din Ucraina a apărut în aceste zile mărturia unui cetățean care a trăit pe pielea lui zilele de ocupație rusă și comportamentul inuman al soldaților lui Vladimir Putin.

Reținut de invadatori, bărbatul a fost umilit, agresat, amenințat și chiar împușcat. ”Rușii au apărut pe strada noastră. Am încercat să comunicăm cu ei. Ei spuneau că au venit să ne elibereze. Le spunem: ‘Înțelegeți, noi am trăit bine fără voi, de cine și de ce să ne eliberați? V-au spălat creierul’ Soldații au recunoscut că trăim mult mai bine decât ei.

Apoi ne-au legat la ochi și ne-au dus – am înțeles că era Sinyak (n.r. un sat la 15 km de Dimer). M-au bătut foarte tare, sincer să fiu. În cele din urmă m-au împușcat în picior. Am fost reținuți patru zile, iar apoi dimineața am fost duși în centrul orașului Siniak și eliberați.

Cea mai grea a fost prima zi. După bătaie, partea stângă era complet violet. Acum mă doare partea inferioară a spatelui. Cea mai puțin dureroasă a fost împușcătura – ca o mușcătură de țânțar”, povestește bărbatul, conform .

Cetățeanul ucrainean: ”Le place să-și bată joc de noi”

Localnicul mai spune că plăcerea a fost umilirea civililor și amenințarea lor. Lui i s-a spus că i se va tăia capul.

”Le place să bată și să-și bată joc de noi. Unul din soldați a strigat: ‘Sunt cadîroviț, sunt cecen! Voi tăia tot ce pot din tine! Și-ți voi tăia capul – vei vedea cum mori’. Apoi m-a împușcat în picior. Însă m-a întrebat și unde să tragă: în genunchi, în cap, sau în ficat?

Când am fost eliberați, am ajuns la Demidov, iar cunoscuții ne-au condus acasă”, mai spune bărbatul.