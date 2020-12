Mărturiile cadrelor medicale care s-au vaccinat în prima zi: „Mă întreabă nepoțica: «mamaie, când scăpăm de virus?»”

Peste 200 de cadre medicale din București s-au vaccinat duminică, în ziua în care s-a dat oficial startul campaniei naționale de imunizare împotriva noului coronavirus. Nu au făcut-o doar pentru ei, ci și pentru a-i proteja pe toți cei din jur, cu încredere și speranță că lucrurile vor reintra cât de curând pe făgașul normal.

„Astă-vară se acumulau picăturile de transpirație până în botoși. Când ne dezechipam, apa era ca și cum ai fi avut cizmele sparte și aveai efectiv apă pe tot piciorul”, își amintește Constantin Constantin, asistent medical la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. A fost printre primii pe listă și nu regretă că a făcut acest pas.

Ba chiar mărturisește cu sinceritate în interviul acordat pentru Libertatea.ro la o oră și jumătate după ce i s-a administrat vaccinul că se simte atât de bine încât ar putea chiar și să alerge prin ploaie, în curtea spitalului.

Mărturiile emoționante ale cadrelor medicale din Capitală care s-au vaccinat anti-Covid încă din prima zi

Maria Nițulescu, noul manager interimar al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș după demisia lui Adrian Streinu Cercel și un medic cu peste 10 ani de activitate în acest spital, este convinsă că vaccinul va rezolva în scurt timp toate problemele create de pandemie.

„Mă simt foarte bine. Abia așteptam momentul acesta, să ajungă vaccinul la Balș. Sunt convinsă că, din momentul în care voi dezvolta anticorpi, chiar dacă va trebui să port mască în continuare, voi avea ceva mai multă siguranță că nu mă voi îmbolnăvi.

Vaccinarea reprezintă singura măsură eficientă de a pune capăt acestei epidemii și de a reveni la normalitatea dinainte”, a declarat Nițulescu.

Serul produs de Pfizer a fost primit cu încredere și la Spitalul Victor Babeș, unde s-au vaccinat duminică puțin peste 100 de cadre medicale. După medici, asistenți, rezidenți și infirmieri urmează personalul tehnic și administrativ.

„Nu-mi doresc să fac această boală, nu-mi doresc să o dau nimănui și trebuie să terminăm, la un moment dat, pandemia”, și-a motivat alegerea Andreea Popică, medic rezident în secția de boli infecțioase a unității sanitare.

Ștefan Malciolu și Alexandra Grigore nu au stat pe gânduri și i-au urmat exemplul, cu speranța că vaccinul va reuși să ne redea acea normalitate la care tânjim cu toții. „A fost o perioadă solicitantă, altfel decât am crezut că va fi când am ales boli infecțioase. Am avut cazuri foarte grave, pacienți care au murit, mai mulți decât mă așteptam”, au mărturisit cei doi medici rezidenți.

De când a izbucnit pandemia, Eugenia Copilu tratează doar pacienți infectați cu noul tip de coronavirus. Nu s-a vaccinat doar pentru propria-i protecție, ci și pentru a-i ști în siguranță pe cei din jur.

„Din punctul de vedere al cadrului medical care lucrează într-un spital de boli infecțioase și a lucrat numai cu pacienți cu COVID le transmit tuturor să încerce să înțeleagă că trebuie să se vaccineze, pentru că trebuie să se protejeze. Eu am ales să mă vaccinez pentru că vreau să mă protejez pe mine și pe cei din jur”, a declarat kinetoterapeutul Spitalului Victor Babeș.

Și Niculina Roșu este încrezătoare că vaccinul va reuși să pună capăt pandemiei. Regretă, în schimb, că nu își mai poate duce nepoții, de 7 și 4 ani, în parc.

„Sper ca după acest vaccin să ne luăm viețile înapoi, să ne aducă bucuriile înapoi. Să putem merge cu nepoții în parc. Mă întreabă nepoțica: «mamaia, când scăpăm de virus?». Vom scăpa după ce ne vaccinăm și ne imunizăm cu toții.

M-am gândit că trebuie să fie bine, pentru că niște oameni de știință acolo lucrează pentru noi. Să știți că atunci când pleacă, pacienții ne spun «sărut mâna, sănătate și vă mulțumim frumos că ne-ați salvat»”, povestește, vizibil emoționată, asistenta șefă a secției de pneumologie a Spitalului Victor Babeș.

„Noi, fiind spital de fază unu, am văzut absolut tot ce poate să însemne această boală, am văzut ce înseamnă evoluție imprevizibilă a bolii și am văzut consecințele catastrofice pe care le poate avea în anumite cazuri.

Cea mai mare parte a personalului medical și-a dorit această vaccinare, iar cei care încă ezită sunt convinsă că se vor răzgândi în următoarele zile”, a declarat pentru sursa citată și Simin Florescu, directorul medical al unității sanitare din Capitală.