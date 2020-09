Mărturiile profesorilor după primele zile de şcoală: “Este sinistru! Îmi vine să plâng cu vorbe”

Noul an şcolar a debutat luni cu multă greutate din cauza pandemiei de coronavirus. Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari au început şcoala în condiţii speciale. O parte dintre ei învăţă de acasă, alţii în sistem hibrid, în timp ce unii merg în bănci, la şcoală.

Elevii care învaţă de acasă au probleme din cauza tabletelor, camerelor sau microfoanelor, iar cei care merg la şcoală se plâng că este greu să stai toată ziua cu mască pe faţă.

Mărturiile profesorilor după primele zile de şcoală arată cât de greu le este copiilor să respecte regulile impuse din cauza pandemiei. Cei mai mulţi se plâng de măşti, distanţare şi de panourile din plexiglas. Cadrele didactice mărturisesc că le este greu să comunice cu elevii când trebuie să-i ţină la distanţă. Copiii care au mers anul acesta pentru prima dată la şcoală sunt greu de ţinut în bănci, pentru că ei îşi pierd cel mai repede răbdarea.

Profesorii fac primele mărturii de la catedră: “Îmi vine să plâng cu vorbe”

Elena Secuiu este profesor învățământ primar, clasă pregătitoare, într-o şcoală gimnazială din Constanţa şi spune cu lacrimi în ochi că este “sinistru” tot ce se întâmplă. Pentru ea fiecare început de an şcolar era o sărbătoare, atât pentru ea de la catedră, cât şi pentru copiii care veneau timizi în prima zi de şcoală.

“Era o sărbătoare începutul de an şcolar. Le pregăteam sălile de clasă, intrau de mână cu părinţii şi ne cunoşteam. Existau acele careuri, era frumos. Acum nu avem decât distanţare. Toata ziua asta facem… distanţare, distanţare. Îmi vine să plâng cu vorbe. Este sinistru! Eu care iubesc atât de mult ce fac. Iubesc copiii şi acum îi văd cum suferă. Îmi spun: ‘Doamna, nu mai pot, nu pot respira, mă mănâncă pielea!’. Fac atacuri de panică. Noi nu avem voie să ne apropiem de ei. Nu avem voie să-i luăm în braţe să-i calmăm când plâng. Stau numai în bănci şi merg până la baie”, mărturiseşte cu multă tristeţe cadrul didactic, pentru FANATIK.

Mirela Constantin este profesoară de engleză într-o şcoală generală din sector 4. A început anul şcolar cu mari emoţii pentru că nimic nu mai arată ca atunci când a plecat de la catedră. În ultimii doi ani a stat acasă cu copilul şi spune că întoarcerea la serviciu este grea din cauza pandemiei.

“Este foarte greu. Marţi am avut oră cu elevii de clasa I şi a fost groaznic. Sunt greu de ţinut la distanţă pentru că sunt mici şi nu au răbdare. Nu aveau stare. Au stat în permanenţă cu mască, dar nu le este uşor. Îmi spuneau: ‘doamna, nu pot respira!’. A fost şi foarte cald în clasă şi îi înţeleg. În plus, eu scriu pe tablă şi ei vor să vină la mine să mă întrebe dacă este bine ce au făcut. Spun mereu că nu văd din cauza separatoarelor de plexiglas puse în bănci, dar nu avem ce face. Trebuie să avem grijă ca cei mici să rămână sănătoşi şi noi să găsim resursele necesare să le oferim educaţia de care au atât de mare nevoie”, mărturiseşte profesoara, pentru FANATIK.

Medicii se contrazic când vine vorba de purtarea măştii pe termen lung. Craiu: “Este ultima mea intervenție pe această temă”

Medicul Adina Alberts, estetician, a postat pe pagina de Facebook un video în care vorbeşte despre ce se întâmplă cu cantitatea oxigenului din sânge atunci când un om poartă mască.

Am făcut un experiment.Iată rezultatele.#SanatateaTAPrioritateaMEA

Doctorul Mihai Craiu, medic pediatric, este de părere că “măștile purtate corect sunt o soluție sigură pentru majoritatea copiilor și nu produc hipoxie periculoasă. În rare cazuri, în care ele produc disconfort extrem, sunt necesare alternative de blocare a transmiterii virale prin aerosoli”.

A inceput școala. Pentru unii on-line pentru alții in persoană. Deci cu mască, păstrarea distanței în clasă, aerisit și spălat bine mâinile.Voiam doar să vă arăt, cu ajutorul unui pulsoximetru, că purtatul măștii nu produce hipoxie. Urmăriți cu atenție valorile de saturație (mereu sunt afișate valori peste 95%, cât ar fi cea mai mică valoare normală) si cele de puls (se vede că imi este cald și sunt obosit, cu ceva tahicardie, având valori de 86-100/minut).Copiii vor fi bine. Nu vor avea nici un fel de hipoxie de la purtarea corectă a măștii. Iar în cazuri excepționale există si varianta de "pauză" scurtă de mască, în exterior, când nu se află nimeni în apropiere. De profesori și bunici trebuie să avem grijă!Spor la școală!

“In ultima vreme au existat numeroase discuții privind rolul barierelor faciale in actualul context epidemiologic. Nu numai discuții rezonabile ci și derapaje evidente de la normele bunului simț sau ale unui dialog civilizat.

Este ultima mea intervenție pe această temă. Mă adresez persoanelor care au indoieli privind rolul măștii in limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus. Aceștia pot privi urmatoarea inregistrare realizata de catre departamentul de Comunicare al Insmc Alessandrescu Rusescu. După minutul 27.30 apar toate raspunsurile mele din cadrul dialogului inițiat cu o parte a comunitații părinților ce urmaresc întâlnirile INSMC.

Pe scurt, despre măști, la copil, în colectivități școlare:

1. Ele au rolul major de a impiedica răspândirea virusului CĂTRE ceilalți. Nu au funcția majoră de a ne proteja individual cu o eficacitate 100%.

2. Principalul transportor de virus, din căile aeriene ale unui copil infectat, către mucoasele (ochi, nas, gură) unei persoane sănatoase și susceptibilă la SARS-CoV-2, este saliva. Saliva cade, gravitațional, pe o raza de 1-2 metri in jurul unui bolnav, in cazul picăturilor mari (așa numitele droplets). Sau se evaporă sub formă de aerosoli, ce pot pluti in aer, pe distanțe mult mai mari, in special în interiorul unor camere neventilate.

3. Barierele faciale (măști sau altceva) au funcții diferite în școală (unde se află eminamente persoane sănătoase și relativ rar infectați, fără simptome) față de spitale sau cabinete medicale (unde se află mai frecvent pacienți infectați).

4. Măștile purtate corect sunt o soluție sigură pentru majoritatea copiilor și nu produc hipoxie periculoasă. In rare cazuri, in care ele produc disconfort extrem, sunt necesare alternative de blocare a transmiterii virale prin aerosoli.

5. Putem crede orice despre măști, dar în spații publice este cazul să respectăm regulile oficiale.“, scrie dr. Craiu, medic primar pediatru, specialist pneumologie pediatrică.

Provocările colectivității în contextul pandemiei

Elevii, trimişi acasă în prima săptămână de şcoală

În Arad, o şcoală cu peste 200 de copii a fost închisă imediat după începerea noului an şcolar după ce directorul unităţii de învăţământ a fost diagnosticat cu COVID-19.

O şcoală din Cluj a trecut la învăţământ online după prima zi de cursuri, din cauza coronavirusului. Este vorba de şcoala din comuna Corneşti care trece pe scenariul roşu, din cauza cazurilor de COVID-19 din localitate, care depăşesc rata de 3 la mie.

În Giurgiu, 11 cadre didactice şi patru elevi au intrat în carantină în prima zi a anului şcolar. Şi în Prahova, au fost suspendate cursurile la şapte unităţi de învăţământ, în urma unor cazuri de COVID-19.

Probleme au fost şi în Capitală. Cu câteva ore înainte de începerea noului an şcolar, opt unităţi de învăţământ au trecut din scenariul galben în scenariul roşu.

Mai mulţi reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Elevilor şi Declic au făcut, luni, un flash mob în faţa Ministerului Educaţiei. Ei se plâng că sute de mii de elevi nu au încă tablete, deşi autorităţile au promis în ultimele luni că le cumpără la timp pentru începerea noului an şcolar.

Ministrul Educaţiei: “Lucrurile vor arăta cu totul altfel”

Ministrul Monica Anisie a declarat, luni, la început de an şcolar, că educaţia trebuie să continue în orice situaţie.

“Trebuie să recunoaştem că, în atâţia ani de zile, deşi am avut suspendate cursurile şi câte trei săptămâni, vă amintiţi, din cauza viscolului, gripei şi aşa mai departe, educaţia nu continua şi copiii rămâneau acasă izolaţi, fără să-şi continue învăţarea. Acum am arătat că se poate – prin suspendarea cursurilor am continuat învăţarea în sistem online. Sigur trebuie să ne perfecţionăm, dar eu spun că, începând cu acest şcolar, lucrurile vor arăta cu totul altfel decât au fost în perioada suspendării cursurilor în starea de urgenţă. Să privim cu încredere, cu speranţă şi să-i lăsăm pe copii să se bucure de această primă zi de şcoală. (…) Eu cred că acum, în prima zi de şcoală, este important să dăm un mesaj de încredere pentru toţi copiii”, a declarat Anisie.

Anul şcolar 2020-2021 este structurat pe două semestre, care însumează 34 de săptămâni.

Semestrul I- 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021

Semestrul II- 8 februarie- 18 iunie 2021.

Vacanţa intrasemestrială – 26 octombrie – 1 noiembrie 2020 (învăţământ preşcolar şi primar )

Vacanţa de iarnă- 23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021

Vacanţa intersemestrială- 30 ianuarie – 7 februarie 2021.

Ministrul Monica Anisie le spune elevilor că este important să conştientizeze atât importanţa educaţiei, cât şi a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.