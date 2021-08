Masacrul de la Kabul. Momentele exploziilor, surprinse de camerele de filmat. Video

În această după-amiază, Kabulul a fost punctul de foc al planetei. Au avut loc două atentate teroriste, în unul dintre cele mai aglomerate zone: aeroportul din capitala afgană.

Deși au fost informații și avertismente de la marile puteri ale lumii cu privire la iminența unor atacuri, oamenii au refuzat să plece de lângă porțile locului care ar fi putut să însemne evadarea din iadul pe care îl trăiesc.

S-a conturat deja un . Până în prezent, s-au anunțat 70 de decese, alți 140 de oameni au fost răniți.

Unii dintre ei sunt în stare gravă, este posibil ca numărul morților să crească. Majoritatea celor afectați sunt civili afgani. Oamenii sperau să poată pleca din

Oficialii americani au anunțat că și soldații din Statele Unite ale Americii au căzut victime în baia de sânge. Nu sunt informații exacte cu privire la numărul acestora, presa internațională a anunțat 12 decese.

Prima deflagrație a avut loc în jurul orei 16:40 (ora României). Aceasta a fost provocată atentat sinucigaş și a avut loc lângă una dintre porțile aeroportului.

