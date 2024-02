Masacrul din Kansas City a avut loc dintr-un motiv incredibil. Nu este vorba despre un atac terorist

Sute de mii de oameni erau în stradă pentru a sărbători victoria din Super Bowl a formației Kansas City Chiefs, astfel că panica a fost totală în momentul în care suspecții au început să deschidă focul. În momentele de confuzie generală nimeni nu a știut dacă orașul se confrunta cu un atac terorist sau cu orice alt fel de incident grav.

Masacrul din Kansas City a avut loc dintr-un motiv incredibil

Cu toate acestea, polițiștii au stabilit că totul a pornit de la o ceartă, ”o divergență între mai multe persoane”. ”Informaţiile preliminare ale anchetei arată că nu există nicio legătură cu terorismul sau un extremism naţional violent”, a explicat şefa Poliţiei din Kansas City, Stacey Graves.

”Avem indivizi reţinuţi, dintre care doi sunt minori”, au mai precizat oamenii legii, care au arestat în total trei persoane, dintre care doi minori. Focurile de armă au fost auzite pentru prima dată în parcarea Gării Union Station, iar bilanțul schimbului de focuri e cutremurător: o persoană a murit și alte 22 au fost rănite, dintre care mai multe se află în stare gravă la spital.

Una dintre victime era Lisa Lopez, o animatoare la radio. A murit la 43 de ani în timp ce sărbătorea victoria echipei favorite în Super Bowl. Șapte dintre răniți s-ar afla în stare gravă și opt în stare critică, în timp ce șase ar avea răni ușoare. Conform șefului pompierilor din Kansas City, Ross Grundyson, 50% dintre răniți au sub 18 ani.

a transmis că a tratat 12 pacienţi, printre care 11 copii cu vârste cuprinde între şase şi 15 ani. ”Nouă dintre copii au fost răniţi prin împuşcare”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului. Unul dintre suspecți a fost flancat și doborât la fața locului de către privitori, care au intervenit fără să stea pe gânduri.

Politicienii din SUA, revoltați după atacul armat din Kansas City

”Nu am stat să mâ gândesc la asta, doar am reacţionat. Nu am ezitat, pur şi simplu am făcut-o. L-am placat, un alt domn a făcut la fel. Pe măsură ce am făcut asta, am văzut că arma i-a căzut din mână sau din mânecă”, a povestit unul dintre bărbații care a contribuit la prinderea unuia dintre atacatori.

Stacey Graves le-a mulțumit acestora pentru gest. De altfel, într-o filmare se vede cum mai mulți cetățeni urmăresc un individ care avea un hanorac cu glugă, care mai apoi este trântit la pământ și imobilizat. Președintele Joe Biden a reacționat dur și le-a cerut din nou tuturor să schimbe legislația care să nu mai permită ca toată lumea să aibă acces atât de facil la arme de foc.

”Tot ce am văzut cu adevărat a fost haosul din jur. Şi am auzit: ”Jos, jos, jos, jos. Toată lumea jos”. Am crezut că cineva glumește”, a declarat bărbatul. ”Teamă! Este singurul cuvânt pentru a descrie ce am văzut noi şi cum se simţeau când au venit aici. Teamă”, a povestit și o asistentă medicală care i-a ajutat pe răniți.

Așa cum era de așteptat, autoritățile au fost revoltate după acest atac armat. De exemplu, Kamala Harris, vicepreședintele SUA, a transmis că ” astăzi ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare. Cu toate acestea, a fost încă o zi în care America a trăit violențe fără sens provocate de armele de foc”. ”Sunt revoltată pentru ce s-a întâmplat astăzi. Oamenii care au venit la această sărbătoare se aşteptau la un mediu sigur. Am avut peste 800 de ofițeri de poliție din Kansas City pentru a le asigura siguranța tuturor”, a declarat și un șef al Poliției din oraș.