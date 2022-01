Frații Tănasă, viitoarele „perle” ale FCSB: „Mama a început să plângă! Nu am crezut niciodată că vom ajunge aici!”

Andrei și Matei Tănasă sunt următorii frați care pot juca la echipa mare a FCSB după Mihai și Florin Costea, iar cei doi juniori au fost luați de Toni Petrea în cantonamentul de iarnă, unde a debutat și portarul .

Matei Tănasă are 16 ani și e extremă stânga, în timp ce fratele său, Andrei, are 19 ani și este atacant, fiind adus de la Poli Iași iarna trecută.

Andrei și Matei Tănasă, interviu emoționant pentru site-ul FCSB: „E un sentiment foarte frumos”

Cei doi frați au răspuns pe rând întrebărilor puse, iar Matei, fratele mai mic al lui Andrei, a fost cel care a deschis seria impresiilor la finalul primului cantonament cu și : „A fost o experiență plăcută. A fost foarte frumos și îmi doresc să mai vin să evoluez cât mai mult și să cresc. Cred că toți au fost prietenoși, ne-au primit foarte bine m-am înțeles cu toți”.

Andrei, atacantul de 19 ani, a dezvăluit cum a aflat de la Mihai Stoica vestea că a fost convocat în cantonamentul echipei mari: „Eu când m-am văzut și am fost chemat aici de domnul Meme și mi-a dat mesaj, am rămas așa uimit că munca și seriozitatea mea dă roade. Totul se observă și se vede. Nu am crezut niciodată că pot ajunge aici!”.

Andrei a mărturisit că cel mai mult i-a purtat de grijă Ovidiu Popescu: „Și la mine la fel, doar că am vorbit mult cu Ovidiu Popescu. Am vorbit foarte mult și chiar m-a încurajat. Un băiat super! M-a încurajat foarte mult. Toți sunt”.

Cei doi juniori au fost impresionați de metodele de lucru ale lui Toni Petrea și Thomas Neubert: „Plăcută. Un antrenor de treabă, cu multă experiență și care ne-a învățat multe. Sunt niște antrenamente plăcute cu Thomas Neubert, care te ajută să progresezi și să evoluezi. Vedem la ce nivel suntem, ce trebuie să faci și unde să lucrezi”, a spus Matei, în timp ce Andrei l-a completat: „Foarte bun! Îți dă o stare la antrenamente foarte bună. Faci cu plăcere antrenamentele și te dedici. Mie îmi place foarte mult, munca e punctul care mă definește pe mine. L-am văzut pus pe muncă și e cel mai bun! A fost greu, dar și plăcut! Atăta timp cât faci din plăcere, e foarte frumos. Te face să devii mult mai serios”.

Matei Tănasă viseză frumos: „Îmi doresc să debutez și în Liga 1!”

Matei Tănasă a evoluat pentru prima oară în tricoul echipei mari în amicalul cu CS Mioveni, iar puștii de la FCSB U19 vor să le calce celor doi pe urme: „Cred că toții jucătorii din academie vor să tragă mai mult și să demonstreze. Ne-au întrebat cum e la antrenamente, cu Tănase, cu Florinel Coman. A fost un sentiment plăcut să joc și îmi doresc să debutez și în Liga 1! Am avut emoții dar a fost un sentiment plăcut. E o motivație în plus, însă trebuie să muncim mai mult pentru că de-abia acum începe fotbalul”.

Dorința lui Matei și Andrei Tănasă e să dăruiască mamei lor o casă: „Știm că am plecat de jos. Numai noi știm cât am muncit”

Fratele mai mare al lui Andrei a vorbit despre toate greutățile prin care familia lor a trecut și emoțiile mamei lor care a izbucnit în lacrimi de fericire: „Eu și vorbesc cu el ce se scrie în presă și ținem capul jos și multă muncă și seriozitate. Sincer mama a început să plângă. Am sunat-o pe cameră și a început să plângă. E un sentiment foarte frumos. Știm că am plecat de jos, fiind de la țară și să ajungi acuma unde ești… Erau foarte fericiți! Când știi că acasă este greu și sunt multe lipsuri și numai noi știm cât am muncit și am străbătut până aici. Noi de-asta avem în cap doar muncă”.

Andrei și Matei nu uită de unde au plecat și vor să ofere înzecit celor care i-au ajutat și celor nevoiași când vor ajunge cu adevărat fotbaliști: „Vreau să ne ajutăm familia când vom ajunge fotbaliști și restul oamenilor care sunt necăjiți, să le oferim tot ce ne-a lipsit nouă. Sincer o casă a noastră și-ar dori mama. Atât. O să ajutăm și noi cum au făcut oamenii care ne-au ajutat pe noi când ne vom întoarce în Moldova. Pe alți copii necăjiți ca noi”.

Andrei Tănasă consideră că fratele său mai mic are două calități care îl vor ajuta foarte mult în carieră, în timp ce Matei ar vrea să aibă forța fratelui său: „E foarte tehnic! Îl invidiez și vreau să fur de la el, să fiu ca el la tehnică și la gândire și seriozitatea lui în teren. Tavi cred că e cel mai bun exemplu!” /„Forța și viteza. Nu cred că pot să am forța lui. Învățăm unul de la altul”.