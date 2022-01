Doliu în cinematografie. Actorul Max Julien a murit chiar de ziua sa de naștere

Artistul, care era sculptor și designer de modă, a murit chiar de ziua sa de naștere, sâmbătă, 1 ianuarie. Moartea a survenit în locuința sa din Los Angeles.

Primele informații arată că trupul neînsuflețit a fost descoperit în zorii zilei de soția sa, Arabella Chavers. Vestea a fost dată inițial de scriitorul și producătorul de benzi desenate David F Walker.

Ulterior, anunțul trist a fost confirmat de mai multe surse. , Max Julien, avea 88 de ani. Momentan cauza morții sale nu a fost dezvăluită.

ADVERTISEMENT

Doliu în lumea filmului. Max Julien a murit de ziua sa de naștere, pe 1 ianuarie

„Max Julien 1 ianuarie 1945 – 1 ianuarie 2022. L-am cunoscut pe Max în 1996. Era o ființă umană grozavă și am avut atât de multe conversații uimitoare. Era genial, hilar și carismatic… RIP”, a scris David F Walker în social media, conform .

Actorul a avut o carieră foarte lungă în lumea cinematografică, fiind cunoscut pentru faptul că era îndrăzneț, onest și direct. Max Julien era considerat „un om rar printre oameni”.

ADVERTISEMENT

Mesajele venite de la fanii de pretutindeni nu au întârziat să apară. Rețelele de socializare au avut misiunea de a-i aduce un omagiu regretatului american.

„Unul dintre cele mai mari eșantionări hip-hop, Willie Hutch «I Choose You» și scena din The Mack. RIP Max Julien.

ADVERTISEMENT

„2022 nici nu a venit bine și l-a ucis pe The Mack!”, sunt numai două dintre postările făcute de internauți pe Twitter.

Cine a fost actorul american Max Julien

Max Julien și-a câștigat renumele odată cu rolul din producția „The Mack”, însă de-a lungul anilor a apărut și în alte filme, cum ar fi: Thomasine & Bushrod, Def Jam’s How to Be a Player și Cleopatra Jones.

ADVERTISEMENT

Și-a început cariera pe scena de pe circuitul Off-Broadway din New York. Mai târziu cunoscutul actor s-a mutat la Hollywood unde a prins roluri foarte bune și a jucat alături de Jack Nicholson și Candice Bergen.

În timpul unei vacanțe petrecute la Roma, Italia, a scris și a regizat un documentar intitulat „Trestevre”, apoi a scris scenariul și a coprodus clasicul „Cleopatra Jones”.

ADVERTISEMENT

Regretatul actor a refuzat să participe la continuarea producției „Cleopatra Jones and the Casino of Gold”, ceea ce a făcut să fie creditat cu povestea și scenariul filmului. Ambele filme au fost „bazate pe personaje create de Max Julien”.

În plan personal a fost căsătorit cu Arabella. Nunta a avut loc în anul 1991, ultimii ani ai cuplului fiind petrecuți în casa cumpărată în Los Angeles, California. Max Julien era născut la Washington, DC, în 1934.