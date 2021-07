Un cunoscut rapper şi actor american a murit la vârsta de 57 de ani. ”Le-a marcat viața fanilor prin muzica sa”

Rapper-ul şi actorul american Biz Markie, cunoscut pentru single-ul ”Just a Friend”, a murit la vârsta de 57 de ani. Artistul a decedat în urma unor complicații ale diabetului cu care se lupta de mai bine de un an, informează TMZ.com.

Un apropiat al familiei a precizat că într-un spital din Baltimore, la ora locală 18:25. Soția sa, Tara Hall, l-a ținut de mână până în ultimul moment.

”Suntem recunoscători pentru numeroasele apeluri și rugăciuni de sprijin pe care le-am primit în acest moment dificil”, a precizat acesta, conform Gândul.

Biz Markie a murit la vârsta de 57 de ani. Era cunoscut pentru hit-ul ”Just a friend”

”Biz a creat o moștenire a artei, care va fi sărbătorită pentru totdeauna de colegii săi din industria muzicală și de iubiții săi fani cărora le-a marcat viața prin muzica sa, cu o carieră de peste 35 de ani.

Lasă în urmă o soție, mulți membri ai familiei și prieteni apropiați cărora le va lipsi personalitatea sa vibrantă, glumele și farsele cu care îi distra”, a spus un apropiat al familiei.

Soția sa l-a ținut de mână până în ultimul moment, iar personalul medical a transmis familiei cât de puternic a fost artistul în lupta sa pentru viață.

Cine era Biz Markie? Cunoscutul rapper şi actor american a murit la vârsta de 57 de ani

Biz Markie, pe numele real Marcel Theo Hall, s-a născut pe 8 aprilie 1964 la Harlem (New York) şi a crescut în Long Island.

Şi-a început cariera muzicală cântând în cluburi de noapte şi la facultăţi. Ulterior a devenit membru al grupului Juice Crew al lui Marley Marl, asigurând partea de beatbox.

Primul album s-a numit ”Goin’ Off”. A apărut în 1988 şi a cuprins piese ca ”Make the Music With Your Mouth, Biz”, ”Vapors” şi ”Nobody Beats the Biz”, care l-au ajutat să pătrundă în Billboard Hot 100.

Biz a devenit cunoscut odată cu piesa „Just a Friend” din 1989, inclusă pe al doilea album al lui, ”The Biz Never Sleeps”. Hit-ul a ajuns pe locul 9 în topul american al single-urilor.

În 2008, VH1 a inclus această melodie în topul 100 al celor mai bune melodii hip hop din toate timpurile.

Biz Markie jucat în câteva filme și a deschis show-urile lui Chris Rock

Pe lângă muzică, el a avut câteva apariţii în filme şi programe de televiziune. Între producţii se numără filmul ”Men in Black II” (2002), în care a jucat alături de Will Smith and Tommy Lee Jones.

Un personaj foarte iubit și carismatic, Biz a fost prezent și în show-ul pentru copii ”Yo Gabba Gabba”.

Recent, a apărut în serialele ”Empire” şi „Black-ish” și în filmul Sharknado 2: The Second One. Înaintea decesului, Biz Markie filma în pelicula ”Chaaw”, care ar urma să fie lansată în mai 2022.

Un alt moment interesant al carierei îl reprezintă perioadă în care cânta în deschidere pentru faimosul Chris Rock. Biz Markie a fost alături de comediant în turneul ”No Aplologies” din 2008.