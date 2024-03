Max Verstappen, pole position în MP al Bahrainului. De ce se desfășoară sâmbătă prima etapă a sezonului de Formula 1

Pilotul olandez a dominat ultimii 3 ani din Formula 1, reușind să câștige detașat titlul de campion mondial. Nici actualul sezon nu pare să fie diferit de precedentele, așa că Verstappen este mare favorit pentru o nouă coroană.

Pole position pentru Max Verstappen în MP al Bahrainului

Iar Max Verstappen a confirmat din plin așteptările tuturor în calificările MP al Bahrainului, prima etapă a sezonului din Formula 1. Olandezul de la Red Bull a fost cel mai rapid și va porni din pole position în cursa de pe circuitul de la Sakhir.

ADVERTISEMENT

De pe prima linie a grilei de start, alături de campionul mondial, va pleca Charles Leclerc de la Ferrari, iar în linia a doua se vor afla George Russell de la Mercedes și Carlos Sainz de la Ferrari.

Locurile următoare pe grilă vor fi ocupate de Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin Aramco), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) și Nico Hulkenberg (Haas).

ADVERTISEMENT

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton, care , a fost cel mai rapid pilot în a doua sesiune de antrenamente, dar a avut abia al 9-lea timp în a treia sesiune de calificări a primului Mare Premiu de Formula 1 din 2024.

Verstappen, surprins de rezultatul din calificări

După încheierea calificărilor, Max Verstappen s-a arătat surprins de faptul că a fost cel mai rapid și a mărturisit că nu se aștepta ca monopostul să se prezinte atât de bine. ”A fost distractiv, circuitul a avut multă aderență. În ultimele două zile, vântul ne-a dat bătăi de cap pentru a face un tur complet.

ADVERTISEMENT

Așa a fost și în calificări. Pentru a da totul în Q3 a fost puțin dificil. Bineînțeles, sunt foarte fericit să fiu în pole. Sincer să fiu, a fost puțin neașteptat. Dar în calificări, monopostul s-a apropiat de noi și am fost fericit cu el. Am spus ieri (n.r. – joi) că trebuie să găsim un echilibru, chiar dacă astăzi nu a fost posibil cu vântul.

Din fericire, am mers în direcția cea bună astăzi și am mai făcut un pas în față. Cursa cred că va fi echilibrată. Arătăm bine în curse, asta e cel mai important, dar vom vedea mâine (n.r. – sâmbătă). Sunt încrezător că vom avea o cursă bună”, a declarat Verstappen.

ADVERTISEMENT

”Sunt puțin dezamăgit. Am făcut niște calificări bune. A fost un weekend dificil. Am încercat câteva lucruri în P2 și P3. Din păcate, am pus două seturi de softuri azi, ceea ce a compromis puțin Q3. Dar au fost niște calificări bune, suntem într-o poziție mai bună față de acum un an, asta e bine.

Acum trebuie să vedem cum o să fie ritmul de cursă de mâine. Am încredere că am făcut un pas înainte, dar trebuie să așteptăm să vedem cum o să fie mâine. Noi chiar credem că Red Bull încă este în față, în curse. Vom vedea”, a spus Charles Leclerc.

Ramadanul schimbă ziua curselor

În acest weekend, fanii Formulei 1 vor urmări sâmbătă, și nu duminică, runda inaugurală a Campionatului Mondial 2024, din Bahrain. Acest program neobișnuit poate fi explicat prin extinderea calendarului disciplinei, care va include un număr record de 24 de date, dar și prin amplasarea geografică a evenimentului.

Ramadanul, o lună sfântă în religia musulmană, începe în acest an la 10 martie și durează până la 9 aprilie, iar Formula 1 a trebuit să se adapteze la acest calendar religios, nu doar în Bahrain în acest weekend, ci și pentru a doua etapă a sezonului, peste o săptămână, în Arabia Saudită. Din această cauză cursele din primele două etape au fost programate sâmbătă.

în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse din sezonul care se anunță a fi cel mai spectaculos din istorie vor putea fi văzute în exclusivitate pe Antena 1, Antena Stars, dar și pe platforma AntenaPLAY.