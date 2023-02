Mayweather și Chalmers, criticați după gala cu tribunele goale de la Londra: “Unii idioți au plătit 30 de lire să vadă asta. Lupte mai bune și la McDonald’s”. Foto

În vârstă de 46 de ani, Floyd Mayweather, fostul pugilist american, a boxat în compania lui Aaron Chalmers, fost luptător de MMA din Anglia. A fost prima partidă a lui pe tărâm britanic, însă fanii nu s-au înghesuit pentru a urmărit meciul din tribunele celebrei arene O2 din Londra.

Mayweather și Chalmers s-au luptat în fața tribunelor goale la Londra

în Marea Britanie promitea să aducă în tribunele arenei din Londra mii de oameni, însă interesul pentru meciul demonstrativ dintre cei doi foști sportivi a fost scăzut. Cu puțin timp înainte ca partida să înceapă, pe imaginile din O2 Arena s-a putut observa că aceasta era aproape goală.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, organizatorii și-au luat măsuri pentru a aduce spectatorii în tribună, dar fără succes. O agenție a vândut bilete cu doar 5 lire sterline, în timp ce partida demonstrativă a fost întârziată pentru ca fanii să vină la meci. Ultimul inel de pe arena din Londra a fost stins pentru a nu se putea observa absența spectatorilor.

Floyd Mayweather a fost protagonistul mai multor meciuri demonstrative din 2017, moment în care și-a anunțat retragerea. Fostul pugilist american a dominat partida cu Aaron Chalmers și de-a lungul celor opt runde a fost extrem de relaxat. Organizatorii nu au luat nicio decizie în ceea ce privește câștigătorul meciului, aspect care i-a înfuriat pe fani.

ADVERTISEMENT

Mayweather și Chalmers, criticați după meciul demonstrativ de la Londra

Puținii fani pasionați de box, care au urmărit din tribună meciul dintre Mayweather și Chalmers au povestit despre o experiență groaznică. Mulți dintre spectatori au regretat că au plătit 30 de lire sterline pentru bilet, mai ales că Aaron Chalmers nu a putut opune niciun fel de rezistență în fața lui Mayweather, anunță .

Fanii englezi și-au exprimat nemulțumirea pe celebra platformă de socializare Twitter. Partida demonstrativă a fost numită o „farsă”, fiind criticată vehement de spectatorii aflați în tribunele O2 Arena. „Floyd Mayweather se luptă în fața a 25 de oameni la Londra. Cel mai urât lucru pe care l-am văzut vreodată în sport” , „M-am uitat la prima rundă și după am oprit televizorul.

ADVERTISEMENT

Cum vă puteți uita la doi bărbați care râd în timpul unei lupte? Unii idioți au plătit 30 de lire să vadă asta. Eu aș da 30 de lire să se oprească lupta”, „Am văzut lupte mai bune la un restaurant fast-food, la capătul unei seri lungi”, au fost câteva dintre comentariile fanilor englezi.

Reacția lui Floyd Mayweather după meciul demonstrativ împotriva lui Aaron Chalmers din Londra: „În America ne place să cheltuim”

Floyd Mayweather a putut fi observat extrem de relaxat în cea de-a șaptea partidă demonstrativă a fostului pugilist. La finalul meciului, ‘Money’ Mayweather a vorbit despre absența fanilor din tribune și s-a comparat cu Michael Jackson sau LeBron James.

ADVERTISEMENT

„Din 1996 până în prezent au trecut 27 de ani. Am avut prima mea luptă profesionistă în 1996. Primul meci amator a avut loc în 1987. Am filmat foarte mult, vrem să vă oferim ceva ce nu ați mai văzut până acum anul ăsta. Documentarul meu va ieși în acest an.

ADVERTISEMENT

Când cumperi bilete aici, nu vrei cu adevărat să cheltui bani. În America, noi nu avem probleme să cheltuim când vrem să mergem la un eveniment. Nu contează prețul, ne place să cheltuim. În Marea Britanie, nu mă deranjează să vin și să prestez pentru voi.

„E similar cu ceea ce fac Michael Jackson, Michael Jordan sau LeBron James”

Eu făcând show e similar cu ceea ce fac Michael Jackson, Michael Jordan, LeBron James, oricine de acest fel, Usher, Chris Brown. Când facem spectacol vrem să fim plătiți pentru ce facem. Cred că biletele ar fi trebuit să fie puse la vânzare mai repede, dar noua mea echipă încă învață.

Nu e ieftin să deții avioane private, am pus ‘e’-uri la final. Nu este ieftin să ai 42 de case. Nu e ieftin să ai 100 de mașini. M-am retras din box, nu m-a retras boxul pe mine. Am o casă de 100 de milioane de dolari în Beverly Hills. Imaginați-vă taxele doar pe aia. Pot să plătesc cu lejeritate.

Dacă eu sunt fericit, copiii mei sunt fericiți și restul familiei mele e fericită, lăsați-mă să îmi trăiesc viața cum vreau. Echipa mea nu e ieftină. Costă”, au fost cuvintele lui Mayweather.