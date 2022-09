Floyd Mayweather, KO de 20 de milioane de dolari în lupta cu Sakura. Ce mesaj i-a transmis lui Conor McGregor. Video

Floyd Mayweather continuă să impresioneze în ring și la 45 de ani. Deși s-a retras din boxul profesionist, fostul campion mondial luptă în gale demonstrative și își nimicește adversarii.

Ultima la care a participat, sâmbătă noapte, a fost găzduită de Tokyo, iar , expert în artele marțiale mixte. Japonezul a rezistat ceva mai mult de o repriză în fața lui Mayweather, care l-a trimis la podea cu o lovitură năucitoare de dreapta.

🇯🇵 Floyd Mayweather made $20 million for his exhibition fight in Japan overnight, beating the bell with this KO.

