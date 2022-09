Confruntare de 5 stele! Floyd Mayweather va lupta din nou împotriva lui Conor McGregor. Când ar putea avea loc duelul

Floyd Mayweather îl va frunta pe Conor McGregor într-un meci ce ar putea avea loc anul viitor. Fostul pugilist a câștigat meciul împotriva irlandezului din 2017, prin KO-ul din runda a zecea.

Floyd Mayweather și Conor McGregor se înfruntă din nou

Floyd Mayweather a confirmat pentru că ar putea să împartă ringul din nou cu irlandezul Conor McGregor. Fostul luptător din MMA și-ar putea lua revanșa împotriva lui Floyd Mayweather anul viitor.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă meciul dintre cei doi va fi o luptă profsionistă sau un meci demonstrativ. „Vreau să merg acolo în weekend și să mă distrez (n.r. împotriva lui Mikuru Asakura). Apoi am o altă expoziție în Dubai, în noiembrie, apoi lupta cu Conor McGregor în 2023”, a declarat Mayweather, pentru Daily Mail.

Fostul pugilist îl va înfrunta într-un alt meci demonstrativ care se va desfășura în Japonia.

ADVERTISEMENT

Floyd Mayweather vs. Conor McGregor, runda a 2-a

Floyd Mayweather este deținătorul unui record greu de egalat. „Money” Mayweather are 50 de victorii și zero înfrângeri sau egaluri. De cealaltă parte, Conor McGregor are un bilanț de 22 de victorii și 6 înfrângeri în MMA.

Rămâne de stabilit dacă lupta dintre cei doi va fi o confruntare reală sau va rămâne la statutul de meci demonstrativ. Mayweather preferă ca disputa de anul viitor să fie una de expoziție. „Nu mă deranjează să lupt cu bărbați precum Conor McGregor și alții care nu lovesc puternic, precum YouTuberii sau cei din UFC, dar nu mă voi pune în situația în care pot fi rănit”, a mai declarat Mayweather.

ADVERTISEMENT

Mayweather, victorios în 2017 cu McGregor

Ultimul meci profesionist al lui Floyd Mayweather a fost chiar lupta din 2017 cu McGregor. Ulterior, și McGregor s-a retras din ring. Irlandezul a nu a mai luptat de la înfrângerea cu Dustin Poirier, din iulie 2021.

În urmă cu 5 ani, meciul cu McGregor i-a adus în cont lui Floyd Mayweather 275 de milioane de dolari, în timp ce McGregor a obținut 75 de milioane de dolari, conform . „Boxul este prima mea dragoste în sporturile de contact”, a declarat McGregor, citat de Sky Sports.

ADVERTISEMENT

Conor McGregor a pierdut 3 dintre ultimele 4 meciuri. Irlandezul și o dată de Khabib Nurmagomedov, campionul UFC din Rusia.