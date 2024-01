Meciuri europene 2-4 ianuarie 2024. Programul și televizările din La Liga, Cupa Italiei și Supercupa Franței

În perioada 2-4 ianuarie 2024 au loc partidele din cadrul etapei a 19-a, ultima a turului, în La Liga, precum și ultimele patru meciuri din optimile de finală ale Cupei Italiei, în manșă unică. Totodată, se dispută la Paris, pe stadionul Parc des Princes, Supercupa Franței, PSG – Toulouse, acesta fiind singurul meci pe care nu îl vom putea urmări în direct pe micile ecrane.

Programul etapei a 19-a din La Liga

Marți, 2 ianuarie

ora 18:00 Getafe – Rayo Vallecano (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Getafe – Rayo Vallecano ora 20:15 Real Sociedad – Alaves (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Real Sociedad – Alaves ora 22:30 Valencia – Villarreal (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Miercuri, 3 ianuarie

ora 18:00 Granada – Cadiz (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Granada – Cadiz ora 20:15 Real Madrid – Mallorca (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Real Madrid – Mallorca ora 20:15 Celta Vigo – Betis Sevilla (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Celta Vigo – Betis Sevilla ora 22:30 Girona – Atletico Madrid (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Joi, 4 ianuarie

ora 18:00 Osasuna – Almeria (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Osasuna – Almeria ora 20:15 FC Sevilla – Athletic Bilbao (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

FC Sevilla – Athletic Bilbao ora 22:30 Las Palmas – FC Barcelona (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Cu nouă absențe Real Madrid așteaptă vizita Mallorcăi

a profitat de golul egalizator marcat de Betis Sevilla în ultimul minut al meciului de acasă cu Girona și a urcat în fotoliul de lider la golaveraj, pentru că altfel „galacticii” și Girona au câte 45 de puncte. Acum, la prima vedere, Real ar avea o misiune ușoară acasă, pentru că Mallorca nu e foarte tare afară.

Nu e foarte tare afară, dar antrenorul Carlo Ancelotti are mari probleme de lot pentru meciul de miercuri seară. Are nu mai puțin de nouă jucători out, cei mai importanți fiind Alaba, Carvajal, Camavinga, Militao și Vinicius, foarte mulți din compartimentul defensiv, unde e clar că se vor face improvizații.

FC Barcelona, nevoită să vândă un star pentrui a îndrepta situația economică

FC Barcelona nu parcurge, în mod evident, o perioadă bună. O singură victorie în ultimele cinci etape e un bilanț de-a dreptul îngrijorător, catalanii fiind acum la 7 puncte de liderul și marele rival Real Madrid. Și pentru prima oară s-a pus și ipoteza renunțării la antrenorul Xavi Hernandez, deși anul trecut câștiga titlul.

Problemele sunt însă mult mai serioase. Președintele Juan Laporta a recunoscut public faptul că există anumite probleme financiare și că pentru a rezolva problema ar trebui vândut unul dintre jucătorii exponențiali din lot, Gavi sau Pedri. Anunțul a stârnit indignarea fanilor, care îi consideră pe cei diu emblemele clubului.

AC Milan, AS Roma și Juventus – mari favorite să intre în sferturile de finală din Cupa Italiei

Pe parcursul a trei zile, marți, miercuri și joi, se vor derula ultimele patru meciuri din optimile de finală ale Cupei Italiei. Celelalte patru întâlniri au avut loc deja loc. Marea surpriză a produs-o Frosinone, care a câștigat cu un incredibil 4-0 pe terenul campioanei Napoli. Celelalte trei echipe calificate sunt Bologna, care a eliminat liderul din Serie A, pe Inter, după prelungiri la Milano, Lazio și Fiorentina, care a revenit de la 0-2 cu Parma.

Acum e rândul celor de la AC Milan, AS Roma și Juventus să arate dacă își respectă statutul de favorite sau mai consemnăm vreo surpriză. Al patrulea meci, Atalanta – Sassuolo, pare a fi și cel mai echilibrat. Aceste trei echipe favorite, dacă trec de această fază, alături de Fiorentina și Lazio ar reprezenta principalele favorite la trofeu în această ediție.

Supercupa Franței nu mai are loc în străinătate, ci la Paris

Supercupa Franței are loc tocmai acum, în ianuarie, dar elementul important este că se joacă la Paris, după ce ani de zile a fost plimbată, în scop comecial, de-a lungul mapamondului. Se vor bate pentru trofeu, pare impropriu spus, mai ales că meciul are loc în propriul fief al campioani, PSG cu Toulouse.

De la parizieni vor lipsi câțiva jucători importanți, precum Kimpembe, Nuno Mendes, Dembele sau Ruiz dar și așa PSG e mare favorită, simpla prezență a lui dând mulți fiori oaspeților. Toulouse a câștigat Cupa și s-a calificat în 16-imile de finală din Europa League, după ce a terminat pe locul 2 în grupa câștigată de FC Liverpool.