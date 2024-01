Medana vorbește pe șleau despre soțul ei, Alin Oprea: “Mereu antipatic”

Medana, soția artistului Alin Oprea, dezvăluie detalii exclusive despre relația cu celebrul cântăreț. Aflăm cum s-au cunoscut și cum au reușit să treacă peste divorțul lui Alin.

Medana spune adevărul despre relația cu Alin Oprea

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK Medana, soția lui Alin Oprea de la Talisman, ne dezvăluie cum a reușit să bifeze, ca cifră de afaceri, cele 6 zerouri. De ce s-a apucat de imobiliare nu de teatru și cum și-a cunoscut soțul, pe Alin.

Medana are, din căsătoria anterioară, doi copii. Daria, în vârstă de 14 ani și pe Darius, în vârstă de 17. În această vară Alin Oprea de la Talisman și Medana s-au căsătorit având alături 500 de invitați și 10 perechi de nași.

Medana, prima impresie despre Alin Oprea

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Alin?

-Evident! A fost un moment care ne-a marcat profund pe amândoi. A fost chiar în postul Paștelui în data de 15 Aprilie anul 2019, un moment în care nu mă așteptam să întâlnesc bărbatul care urma să îmi fie soț.

Care a fost primul lucru pe care l-ai gândit despre el?

-A fost foarte interesantă răsturnarea de situație. Îmi fusese mereu antipatic până să îl cunosc personal. Cred că tocmai de aceea ironia sorții a făcut ca tocmai el să îmi devină soț ulterior. Primul lucru pe care l-am gândit despre el a fost că este un om serios și un bărbat inteligent. Lucru la care sincer nu m-aș fi așteptat pentru că el a fost cunoscut în mare parte doar ca artist de către public, nu și ca om. Nu prea apuca să vorbească prin emisiuni înainte. Acum e invers (râde, n. red.).

“Felul lui tandru m-a făcut să mă îndrăgostesc ușor de el”

Când ai simțit că începi să îl iubești? Ți-a fost ușor sau greu să îi spui?

-Între noi doi a fost o ciocnire spontană de suflete. Am simțit ceva special încă de la prima întâlnire și am realizat foarte repede ceea ce mi se întâmplă. Felul lui Alin, tandru și foarte atent de a se comporta cu mine m-a făcut să mă îndrăgostesc ușor de el. A și luptat , ce-i drept: flori, mici atenții, locuri inedite.

Cât de greu a fost să lupți cu fantomele din viața lui Alin? De câtă muncă a fost nevoie?

-Să știi că încă din primele zile am început o muncă asiduă cu el. Fantomele cele mai puternice erau concepțiile lui eronate despre viață. Știa una și bună, că trebuie să își ducă crucea până la final. Nu! Nu trebuie să ducă nimeni nici o cruce pentru că Isus a fost unul singur. De-a lungul vieții omul are dreptul să deschidă ochii. Are dreptul să facă alegeri și are dreptul să își schimbe opinia atunci când simte că sufletul lui nu mai aparține cuiva sau undeva. Asta mai ales când există motive foarte bine întemeiate gen infidelitate, lipsă de apreciere, lipsa unor valori comune și al unui parteneriat solid și real.

“Bărbatul trebuie cucerit cu mintea, nu cu trupul”

Adică ai mizat pe curaj.

-În astfel de condiții absolut orice bărbat și orice femeie poate să își reconfigureze traseul vieții și să aibă curaj să o ia de la capăt. Așa că unui bărbat trebuie să îi umbli la capul de sus mai întâi doar după ce trece de anumite etape. Doar atunci când acel bărbat corespunde standardelor tale și că există valori comune și principii de viață asemănătoare. Bărbatul trebuie cucerit cu mintea, nu cu trupul. Cel puțin în prima etapă. E foarte important să cunoști cât mai multe despre el să poți înțelege în ce intri și dacă merită să faci asta sau nu. Doar așa poți lua decizia corectă fără să te lași dusă de val, când cunoști atât calitățile cât și defectele cuiva.

Cum au trecut peste divorțul cu traume

Divorțul lui Alin cred că v-a afectat pe amândoi. Cum ați reușit să mergeți mai departe pe drumul vostru?

-Știi cum? Simplu. Văzându-ne de viața noastră și atât. În momentul în care presa vuia legat de divorțul lui, noi ne retrăgeam în locuri mirifice unde stăteam izolați și ne bucuram de momentele noastre sublime. Nu ne lăsam atinși de nicio umbră de negativitate. Îți dau acum și un exemplu ca să înțelegi mai exact. În momentul în care a pornit tăvălugul cu articolele legate de divorțul lui, l-am pus să îmi promită că nu declară și că nu vorbește nimic. Iar el pe mine că nu citesc nimic. Îți dau cuvântul meu că exact așa a și fost. Știam clar că e afectat pentru că el citea. Și când îl simțeam mai deprimat îl luam și mergeam câteva zile unde ne deconectam total, fără internet și fără telefon la îndemână.

Am fost odată la un conac absolut superb, undeva în Transilvania, unde am ieșit afară pe iarbă, cu o pătură. Într-o grădină cu un lac cu nuferi atât de frumoasă și cu un munte în fața noastră și i-am citit Poveste fără sfârșit scrisă de Michael Ende. Eram parcă singuri pe lume și fără nicio grijă. L-am protejat cât de mult am putut de toate minciunile și aberațiile declarate cică pe surse la acea vreme cu astfel de momente care îți încarcă sufletul. Momente în care simți că viața merită trăită așa cum îți dorești tu, fără să te intereseze opinia cuiva.

Cât de mult ți-a luat să te obișnuiești cu lumea soțului tău, cu notoritatea lui?

-M-am obișnuit foarte repede pentru că el m-a dus la absolut fiecare eveniment cu el, după prima noastră întâlnire oficială din data de 1 Mai 2019 încolo. Așa că am înțeles exact ce se petrece în viața lui pentru că, deși la vremea aceea eu locuiam la Cluj și el încă la București, noi doi eram nedespărțiți. Eram împreună peste tot și mă prezenta tuturor cu mare mândrie.

Cel mai așteptat eveniment, nunta dintre Medana și Alin Oprea: “Am fost prințesă pentru o zi”

Cel mai frumos eveniment din viața voastră a avut loc, v-ați căsătorit. Cum a fost nunta? 500 de invitați, 3 torturi, 10 perechi de nasi. E o tradiție cu perechile de nași?

-Pot spune că ! Mereu am visat la evenimentul acesta. Recunosc, cu mâna pe inimă, că nunta pe care mi-a organizat-o Alin a fost peste măsura așteptărilor mele și îi sunt profund recunoscătoare pentru asta. Am fost prințesă pentru o zi. Da, în unele zone se pun mai multe perechi de nași. Oamenii mai modești au câte 4-5 perechi și în funcție de statut se ajunge până la 10 perechi de nași. Noi suntem binecuvântați cu niște nași pe care Dumnezeu ni i-a dăruit și care sunt parte din familia noastră acum.

Îți mai aduci aminte o întâmplare de la nuntă, ceva care a venit când vă așteptați mai puțin?

-Eu mă așteptam, Alin mai puțin. A fost momentul în care am cântat alături de Sorin Lupu, marele tenor al Operei Române din Cluj, moment în care toți invitații au rămas foarte surprinși pentru că nimeni nu se aștepta la asta.

“Faima nu îmi ține de foame. Am ales să fac bani”

Ești un dezvoltator imobiliar, în ciuda faptului că arăți ca o prințesă. De unde pasiunea pentru un job cam bărbătesc?

-Mulțumesc frumos! Comparația cu prințesa mă onorează. E foarte interesant faptul că nu am îmbrățișat cariera de actriță deși am pornit pe drumul acesta. Și asta datorită faptului că aveam printre prietenii apropiați actori deja consacrați care îmi spuneau că sunt prost plătiți. Așa că am avut două opțiuni, ori faima ori banii. La vârsta respectivă am considerat că faima nu îmi ține de foame. Am ales să fac bani, pentru că realizările materiale se fac in prima parte a vieții și să îmi întemeiez o familie. Bate fierul cât e cald, spune un vechi proverb.

Acum chiar sunt pe punctul să achiziționez o proprietate în Dubai, la îndemnul unui bun prieten al meu. Un arhitect din Londra care, de câțiva ani, are afaceri serioase acolo. L-am sunat zilele trecute să îl rog să îmi caute un șemineu de dimensiuni mai mari și m-am trezit cu propunerea lui de a investi acolo într-un proiect de mare anvergură. Mi-a surâs ideea, rămâne doar să mă documentez serios înainte de a semna ceva.

De cele mai multe ori oamenii te caută să le dai sfaturi.

-Da, de psihologul din oficiu tot nu am scăpat pentru că foarte mulți oameni au încredere în mine și simt nevoia să mă caute, să își deschidă sufletul în fața mea. Aflu tot felul de povești de viață de nici nu vă puteți imagina. Uneori mă întristez, alteori găsesc soluții. Sugestia mea este ca atunci când sufletul simte că a venit vremea schimbării, să aibă curajul să îmbrățișeze schimbarea oricât de dureroasă ar fi în prima etapă. Timpul vindecă orice rană iar Dumnezeu nu lasă niciodată pe nimeni de izbeliște.

“O lună am mâncat doar o banană pe zi și un ceai cu cofeină”

Cât de mult a trebuit să muncești ca să convingi că poți, în această lume a bărbaților?

-Conjunctura a fost de asemenea manieră încât toate s-au petrecut foarte repede în viața mea. La doar 23 de ani eram în plină ascensiune financiară și aveam și un copil, pe băiatul meu Darius care în curând va face 18 ani. La 3 ani după el a venit și fiica mea minunată, Daria. Eram mamă tânără a doi copii mici și, cu toate astea, aveam entuziasmul necesar să mă implic și să cresc tot mai mult în acest domeniu de activitate. Am avut un moment în care, în doar 4 săptămâni, am făcut singură 7 apartamente deodată, care urmau să fie închiriate. Timp de o lună am mâncat doar o banană pe zi și un ceai cu cofeină. Am slăbit 7 kilograme atunci.

Medana, soția lui ALin Oprea: “Visul meu a fost să bifez cele 6 zerouri și am reușit”

Ai lucrat cot la cot cu muncitorii?

-Sigur. La ora 8 ieșeam din casă și mă întorceam seara la 23. Verificam muncitorii și achiziționam absolut tot ce era necesar pentru cele 7 imobile printre care 2 penthouse-uri mari. Am repetat de fiecare dată când a fost nevoie acest roller-coaster și am ajuns exact acolo unde am visat. Visul meu a fost să bifez cele 6 zerouri și am reușit. Îmi amintesc că pe la vreo 15 ani mama m-a chemat să stau alături de ea să văd și eu cum se face o ciorbă. Zicea că azi mâine mă voi mărita și nu știu să fac nimic.

Eu i-am spus așa: “Nu va fi nevoie pentru că voi avea o menajera. Iar ea: du-te tu în amarul tău, de unde bani pentru așa ceva?”. Mă visam la fel ca actrițele din telenovele, toată ziua aranjată și frumos îmbrăcată. Așa vedeam eu bunăstarea. Visând la asta am și atras abundența în viața mea. Iar la ora actuală sunt și o gospodină desăvârșită, asta spun toți cei care îmi calcă pragul casei.

Cea mai grea profesie, cea de mamă

Cum este mama Medana?

-O întrebare bună, să știi! Nu știu dacă există vreo mamă care să nu își pună întrebarea dacă este o mamă bună sau nu. Dacă a făcut suficient sau nu pentru copiii ei. Mă întreb uneori dacă nu am fost prea dură, alteori dacă nu am fost prea permisivă. O mamă cool cred eu. Toți copiii veneau mereu la noi acasă, lucru care se întâmplă și la ora actuală. Le organizam petreceri pentru copii, ieșeam mereu cu ei peste tot și mulți colegi de-ai lor își doreau o mamă ca Medana. Nu am fost niciodată o mamă cloșcă pentru că mereu mi-am dorit copii independenți, capabili să ia decizii singuri. Dar mai ales să ducă mai departe moștenirea și afacerile care le vor rămâne într-o bună zi atât de la mine cât și de la tatăl lor, care face în continuare lucruri mărețe.

I-am susținut mereu să facă ceea ce își doresc. Când au fost mici îi duceam zilnic la tot felul de activități, participând la tot felul de competiții și de olimpiade. I-am lăsat pe ei să decidă ulterior ce își doresc în viitor. Fiul meu a ales informatica în prima etapă iar acum este la Liceul Economic, pe care el singur și l-a ales. Învață deja cum să gestioneze o societate, la doar 17 ani. Fiica mea este mai sensibilă, ea a ales un liceu cu profil teologic, decizie care m-a bucurat enorm.

“Mă doare sufletul când văd asta”

Ce înseamnă Daria și Darius pentru tine?

-Toată viața mea! Chiar dacă nu îi cocoloșesc și poate uneori sunt mai exigentă. Dar văd mulți copii care cred că li se cuvine totul și părinți care nu mai știu să impună reguli. Nu, nu este deloc așa. Fiul meu, în vacanțe, lucrează pe șantier în construcții, cot la cot cu muncitorii. Nu are nici un alt privilegiu față de ei. Să nu credeți că nu mă doare sufletul când văd asta. Dar îl lăsăm să înțeleagă valorea banului astfel încât să îi poată gestiona echilibrat. Doar așa poți conduce o astfel de afacere când vine timpul potrivit. Când știi la rândul tău să pui singur osul la treabă în caz nevoie.

Medana, cât timp le-a luat copiilor tăi să se apropie de Alin Oprea?

-Copiii mei au avut o creștere și o educație sănătoasă. Nu au făcut tabere și nu au nedreptățit pe niciunul dintre părinți. Și-au iubit și respectat părinții în egală măsură, așa cum este firesc și creștinește. Au înțeles și mi-au acceptat alegerea iar cu Alin s-au împrietenit încă de la început. La doar o lună de relație deja o cunoștea pe fiica mea și de 1 Iunie chiar i-a făcut o surpriză uriașă, ea având doar 9 ani atunci. A organizat un eveniment la care a fost invitată exact artista ei favorită, tot o fetiță la acea vreme, Iuliana Beregoi. A și învitat-o cu ea pe scenă să cânte, impresara ei știind că Daria este .

“Calitatea lui de familist și bărbat devotat mi-a atins coarda sensibilă”

Cum este relația dintre ei?

-Ceea ce m-a impresionat enorm la Alin a fost faptul că în anul 2019, chiar în primele luni de relație, de ziua mea mi-a cumpăra un cadou superb. Un trandafir criogenat pe a cărui cupolă din cristal erau decorate sute de cristale Swarowski pe care scria Te iubesc. Însă nu cu asta m-a dat pe spate ci cu faptul că le cumpărase și copiilor mei un calculator cu un monitor de ultimă generație, pe care el personal l-a instalat în camera lor. Calitatea lui de familist și bărbat devotat mi-a atins coarda sensibilă cel mai ușor.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Am fost un copil foarte cuminte. Nu deranjam niciodată pe nimeni cu absolut nimic. Vacanțele mi le petreceam la bunicii paterni Lidia și Alexandru, care pentru mine sunt icoane sfinte, în Sălaj. Am avut o copilărie fericită într-o familie care m-a iubit și care mi-a oferit “una de pe cer. Eram răsfățata familiei și toți îmi făceau toate poftele, eu fiind mai fragilă și mai sensibilă. Amintirea cea mai frumoasă care îmi va rămâne întipărită în memorie pănă la finalul vieții mele, este aceea de fetiță care aduna flori de câmp și mânca fructe din copaci. La doar 5 ani eu deja cunoșteam toate plantele medicinale care existau, ciupercile și legumele.

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cel mai rebelă?

-În perioada liceului am început să renunț la timiditate, eu fiind un copil foarte timid anterior. A fost o etapă foarte frumoasă din viața mea pe care mi-o amintesc mereu cu mare drag.

A doua zi după ce a născut a mers la facultate

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Nu, n-am copiat la examene. Dar am, în schimb, o altă amintire legată de examene când eram la cea de a doua facultate. de Psihologie și Pedagogie. Prima la care m-am înscris a fost facultatea de Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Am mers la examenul de limba engleză a doua zi după ce născusem fetița și nu am putut să mă așez pe scaun. Am stat în picioare și așa mi-am dat examenul pe care l-am mai și luat cu nota 9. După examen am fugit repede la clinica privată să îmi alăptez fetița.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Sigur că da. Din primii bani câștigați mi-am cumpărat niște haine dar jumate din ei i-am pus într-un cont nou deschis cu scopul de a-mi pune bani deoparte. Am avut norocul să mă nasc cu înțelepciune și cumpătare.

Îți place să gătești?

-Da! Chiar îmi place să fac asta pentru familia mea. Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine? Fac prăjituri foarte bune, fac ciorbe, fac mâncăruri tradiționale și mediteraneene și toate îmi ies bune de obicei.

Cele mai grele momente din viață

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Am avut două momente dificile. Unul când am luat decizia să divorțez de tatăl copiilor mei și altul destul de recent, când mama mea a fost diagnosticată cu cancer de col uterin.

Ce ai simțit?

-E foarte dificil să descriu în cuvinte acele trăiri. Mă refer acum la diagnosticul mamei mele. Am trăit cu teama că o voi pierde deși este încă tânără. M-am rugat și am mers la foarte multe mănăstiri. Îmi amintesc de o noapte, deja era trecut de 00, eram afară cu cei 3 căței ai noștri și vorbeam cu Dumnezeu cu voce tare. Crezând că sunt singură pe stradă i-am spus așa ” Doamne, te rog nu îmi lua mama! Mai lasă-mă să fiu copil !” Și am zis un Tatăl Nostru tot cu voce tare. La doar un metru de mine m-am trezit cu un vecin în spatele meu, care la ora aceea se întorcea acasă.

Vă dați seama ce o fi fost în mintea omului când m-a auzit că vorbesc singură și că mai sunt și cu 3 câini după mine. Hahahaa! Cert este că rugăciunile mi-au fost ascultate și chiar am avut parte de un mare miracol, dar vă voi povesti asta cu altă ocazie. Pot să vă spun în schimb că miracolele mai există și în zilele noastre, când avem capacitatea să credem cu tărie în ceva și să ne rugăm din tot sufletul.

Scrisul, pasiunea Medanei, soția lui Alin Oprea

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Eu mi-am dorit să fie Alin în prim plan, așa cum îi șade bine unui artist. Întâmplarea face că voi, oamenii de presă și televiziune, cât și publicul m-ați simpatizat și v-ați manifestat interesul față de mine. Asta deși timp de 3 ani eu nu am mers la vreo emisiune. Una dintre pasiunile mele este scrisul. Am și publicat un volum de poezii intitulat Povestea eternei iubiri, pe care l-am lansat la Madrid. Volum apreciat de către doamna Mariana Feride, președinta Uniunii Scriitorilor din Madrid și de către domnul Calderon. Un mare om de cultură, jurnalist de presă internațională și membru UNESCO.

“Colecționez obiecte rare și chiar piese de mobiler”

Si alte hobby-uri?

-Îi calc mereu cămășile și hainele lui Alin, citesc și învăț lucruri noi, colecționez obiecte rare și chiar piese de mobiler, tapiserii, vaze, goblenuri. Însă așa noroc am să le găsesc mereu pe cele mai scumpe. Am găsit un bibelou din porțelan absolut senzațional, undeva în Franța. Când am sunat să întreb cât costă m-am trezit cu un preț de 9000 de euro. Dar e într-adevăr ceva rar. Chiar zilele trecute am achizițonat 3 tapiserii mari, 5 vaze, două piese superbe de mobilier din lemn masiv, una baroc venețian și alta stil renascentist sculptate, atât de frumoase și de speciale. Iar acum am găsit niște vaze și niște sfeșnice senzaționale undeva în Brazilia. M-au fascinat dar încă sunt indecisă dacă să le achiziționez și pe acelea sau nu, prețul lor fiind câteva mii de euro.

“Mi-aș dori să am parte din nou de aceeași viață”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Dacă ar fi să o iau de la început cred că mi-aș dori să am parte din nou de aceeași viață. Am fost binecuvântată cu prea multe încât să regret ceva sau să consider că am făcut greșeli de neiertat. Dar ar fi totuși ceva. Aș fi mai blândă încă din primii ani ai tinereții, nu doar în a doua parte a vieții. Aș cauta să mă dezvolt spiritual puțin mai devreme. Închei spunându-vă asta: când îl ai pe Dumnezeu în suflet nu poți avea regret, pentru că înțelegi că El a avut un plan cu tine. Iar eu nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru tot ceea ce viața mi-a dăruit. Compasiunea, iubirea și amintirile frumoase sunt tot ceea ce contează. Respect și prețuire vouă, tuturor, celor care veți citi acest interviu atât de amplu.