Media Day la Wimbledon 2021. Ashleigh Barty, mesaj special pentru Simona Halep. Ce a transmis Federer

Roger Federer a ajuns cu ceva întârziere la Media Day și a vorbit despre planurile sale pentru această vară. A explicat că programul va fi finalizat doar după Wimbledon, dar că și-ar dori să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La All England Club, Roger Federer s-a antrenat alături de Andy Murray.

“După Wimbledon voi stabili programul verii. Vreau să merg la Jocurile Olimpice, să joc mai multe turnee. Dar întâi vreau să mă concentrez pe Wimbledon. Aș vrea și eu să pot decide mai repede, dar cu vârsta trebuie să fiu mai selectiv. A fost excelent să mă antrenez cu Andy, chiar încercam să ne dăm seama când a fost ultima dată. Eu țineam minte AO 2005, el zice că Roma 2006. Oricum, mi-a plăcut să ne antrenăm împreună”, a declarat Federer.

Roger Federer încearcă să se adapteze cu condițiile de joc pe timpul pandemiei de coronavirus: “Este bulă sanitară, este mai dificil. Mi-a luat ceva să mă obișnuiesc, să înțeleg ce am voie să fac și ce nu. Este diferit, dar accept situația. Este un privilegiu că pot să joc la Wimbledon, mai ales la ce an am avut. Cu accidentarea, pandemia și toate problemele”.

Roger Federer își reproșează atitudinea din timpul partidei pierdute în turul 2 la Halle, cu Felix Auger Alliasime. Promite că va avea o altă atitudine la Wimbledon. “Am avut o perioadă la Halle când nu îmi plăcea ce se întâmplă pe teren. Nu mi-a plăcut cum am pierdut meciul acela. Trebuie să am un standard. Știu că pot să joc mai bine, trebuie să nu se mai întâmple aici. Acel meci mi-a amintit mai mult de perioada junioratului, când eram prea negativist.

Acum sunt puternic mental, fără legătură cu ceea ce a fost la Halle. Eu mă gândeam mai mult că voi juca până pe la 35 de ani și oricum mi se părea mult. Nu am avut un obiectiv să prind 40 de ani pe teren. Dar încă îmi place tenisul și vom vedea dacă vin și rezultatele.