Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD-PNL la Primăria Capitalei. „Bucureștiul are cancer. În fața dumneavoastră aveți un supraviețuitor. Împreună îl vom face sănătos”. Update

Candidatul la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu și-a început discursul spunând că nu este „un om politic”, ci un medic. El susține că a discutat cu actuala coaliție de guvernare despre idei, proiecte și modificări legislative ce vor fi făcute, dacă va ajunge primar al Bucureștiului.

„O să mă întrebați de ce a acceptat un doctor această provocare? Cu echipa mea, cu mâinile mele, cam 4.000 de pacienți își găsesc o soluție medicală. Dacă mergem mai departe, la UMF, cu 1.200 de cadre didactice, școlim an de an 1.000 de oamni care vor să fie medici. Mare parte dintre ei sunt bucureșteni.

(…) Sănătatea pacienților este influențată extraordinar de tot ce înseamnă sănătatea unui aer curat în București. Sănătatea unui transport public eficient, a unei infrastructuri rutieri eficiente, dată de un mediu cald, un mediu propice, în care la Primăria Capitalei un cetățean nu își cere drepturile, ci și le găsește fundamnental.

Bucureștiul este un proiect unic, în care primarul general trebuie să ia decizia, având soluții de la ceilalți. (…) Toate acestea cred eu că reprezintă o soluție pe care pe mine m-au determinat să zic da. Primarul general nu trebuie să numere steaguri sau să care o roabă, ci trebuie să dea viziune și să asigure că are instituții și oameni care să facă asta”, a spus Cătălin Cîrstoiu.

În continuare, medicul Cătălin Cîrstoiu a comparat problemele Bucureștiului cu o boală gravă, cancerul. Totodată, el a făcut o mărturisire dureroasă, dezvăluind că a fost diagnosticat cu această boală și a reușit să o învingă.

„Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală, una dintre obligațiile față de pacienții mei a fost să asigur un tratament important, pentru o boală gravă, și anume pentru cancer.

Ce am făcut? Avem cel mai modern buncăr de radioterapie. Privind acest oraș, am văzut că Bucureștiul are aceeași boală, care m-a obsedat. În fața dumneavoastră aveți un supraviețuitor al acestei boli. E o mărturisire dureroasă. Împreună vom învinge un oraș bolnav și îl vom face sănătos”, a declarat candidatul la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu.