Medicul Monica Pop distruge dieta cu apă: ”După 40 de zile fără mâncare ești la limita morții”

Doctorul Monica Pop spulberă dieta cu apă. Ce se întâmplă după 40 de zile în care oamenii nu mănâncă deloc preparate culinare. Riscurile sunt foarte mari, chiar dacă multe persoane nu iau în calcul aceste efecte.

Având în vedere acest regim, a dezvăluit că la un moment dat a trecut printr-o experiență similară, însă consecințele au fost grave. După numai 9 zile a început să se simtă foarte rău din punct de vedere fizic.

„Am învățat la facultate și știe orice fel de medic lucrul acesta. După 40 de zile fără mâncare ești la limita morții. Este extrem de periculos și nu este cazul ca oameni care nu provin dintr-un mediu medical să promoveze aceste «diete».

Am trecut printr-o asemenea experiență doar că mult mai scurtă. Mi s-a părut mie, și am avut dreptate, că aveam în plus câteva kilograme, și nu am mâncat 9 zile absolut nimic.

Doar o cafea dimineața fără zahăr. Vreau să spun că după 9 zile eram în pragul accidentului vascular”, a spus medicul oftalmolog Monica Pop, în urmă cu puțin timp, într-o emisiune de la .

Care sunt efectele negative ale dietei cu apă

, tot mai întâlnită în rândul vedetelor autohtone, are foarte multe riscuri pentru organism. Unul dintre efectele negative este faptul că din alimentație lipsesc cu desăvârșire nutrienții și caloriile necesare corpului.

Printre simptomele care arată că organismul nu mai are calorii și nutrienți se numără oboseala și letargia. În plus, foarte multe persoane s-au confruntat cu amețează, vertij, dureri de cap, tensiune arterială scăzută și aritmii cardiace.

Acest regim poate duce la dezechilibre serioase. Specialiștii din cadrul Universității Langone din New York au spus pentru că „nu există suficiente dovezi care să susţină beneficiile postului cu apă în procesul de detoxifiere”.

Mai mult decât atât, în clipa în care procesul de restricție se încheie kilogramele se depun într-un ritm mult mai rapid. Concret, anulează orice efect pozitiv al acestei diete care se ține numai cu apă pe perioade lungi.