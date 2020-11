Medicul plecat cu scandal de la Dinamo salvează clubul: “M-au sunat. Vin fără niciun ban”. Exclusiv

Adrian Motoacă, medicul plecat pe ușa din dos de la Dinamo îi poate salva pe “câini” în meciul de Cupa României cu Viitorul. Staff-ul medical și-a dat demisia de la club și antrenamentul de luni nu a mai avut loc. Cosmin Contra nu a vrut să riște vreo accidentare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, din cauza faptului că Dinamo ar putea să nu aibă doi medici pentru meciul cu Viitorul din Cupa României, “câinii” sunt amenințați cu înfrângerea la masa verde. În disperare de cauză, oficialii lui Dinamo l-au contactat pe Adrian Motoacă pentru meciul cu Viitorul.

Fostul medic al echipei a dat un interviu pentru FANATIK prin care spunea că este de acord să ajute necondiționat Dinamo, însă nu se pune problema să revină full-time la club având în vedere situația în care se află echipa:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Motoacă, interviu despre revenirea la Dinamo: “Dacă au nevoie cu Viitorul, vin fără nicin ban!”

Domnule Motoacă, la Dinamo este o mare problemă cu staff-ul medical și antrenamentul a fost anulat din această cauză…

– Știam de problema asta de la club cu tot staff-ul medical. Și-au prezentat demisiile și sunt în preavizul de 15 zile.

ADVERTISEMENT

Cum s-a putut ajunge într-o astfel de situație?

– Este o întrebare dificilă pentru mine. Pe mine mă depășește.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ați venit într-un moment dificil la Dinamo în trecut…

– Nu era atât de dificil ca și acum. Au fost multe probleme și atunci, dar nu era situația asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu este vorba de o ofertă, am fost sunat pentru a-i ajuta cu această situație”

Credeți că este în pericol meciul cu Viitorul?

– Depinde ce decizie se ia la comisii. Meciul nu se poate desfășura așa. Trebuie să se desfășoare cu doi doctori. Unul care să fie la mijlocul terenului și unul pe ambulanță. Trebuie doi doctori la meciul de Cupa României.

ADVERTISEMENT

V-au contactat cei de la Dinamo?

– Da. Eu mi-am arătat disponibilitatea cu titlu gratuit. Am fost sunat de ei. Nu este vorba de o ofertă, am fost sunat pentru a-i ajuta cu această situație, ca medic de ambulatoriu de specialitate care înțelege desfășurarea competițiilor. Le-am dat punctele necesare de plecare ca Dinamo să nu piardă cu 0-3, mi-am arătat disponibilitatea de a-i ajuta pentru desfășurarea meciului. De aici se pleacă discuția. Momentan sunt membru al staff-ului Unirii Slobozia. Este timpul foarte scurt. Numai cei de la Liga Profesionistă pot decide. Ca să înțeleagă lumea. ID-urile sunt unice. Nu se poate sta la Liga 1 cu un ID de Liga 2. Deși, teoretic, nu împiedică nimic ca un medic să fie la două echipe. Sunt două competiții distincte, sunt contracte de prestări servicii distincte. Nu există un regulament care să prevadă că trebuie să fiu la o echipă.

ADVERTISEMENT

“Trebuie să fii nebun să lași vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Dumneavoastră sunteți de acord să ajutați, dar există niște proceduri ca totul să fie în regulă, să înțeleg…

– Dinamo poate desfășura meciul cu Viitorul cu medic de pitch (n.r. de teren) eu și încă un medic pe ambulanță. Dar asta înseamnă acord de la comisia de competiții plus o derogare scrisă de la clubul Dinamo sau dispensă făcută astfel încât orice doctor din România poate asista sub o formă sau alta, remunerat sau nu. Nu știu dacă domnul Bătineanu are un ID valabil, nu știu când și-a dat demisia că poate fi în preaviz până pe 1 decembrie dacă și-a dat demisia pe 15. Chiar dacă este într-o formă sau alta de demisie cu cele 15 zile… Mai mult de atât, juridic nu mai este de explicat. Se găsesc soluții. Sunt dinamovist 100% și dacă aș merge, în cazul cel mai fericit, pot să ajut clubul. Dar mai departe de atât nu se pune problema de forma contractuală.

Deci nu se pune problema de o colaborare full time?

– Încerc să facilitez în acest moment o colaborare cu clinici medicale cu titlu gratuit pentru Dinamo. Am discutat cu fani dinamoviști, cu patroni ai unor astfel de clinici pentru a ajuta 6 luni în această perioadă. Încerc, dar nu știu cu cine să discut din conducere și cine are factorul de decizie în club. Mi-am arătat disponibilitatea și cu cabinetul de kinetoterapie pentru juniori cu titlu gratuit. Suntem datori să ajutăm brandul Dinamo să nu dispară. La acest moment nu știu ce să cred ce se poate întâmpla acolo. Dacă se găsește o cale din punct de vedere juridic voi ajuta Dinamo necondiționat. Cu titlu gratuit. Nu vreau niciun ban. Momentan sunt implicat în alte proiecte. Trebuie să fii nebun să lași vrabia din mână pe cioara de pe gard. Dacă ar fi fost în altă situație… Toată lumea știe cum am plecat pe ușa din dos la conflictul cu Dusan Uhrin, pe niște probleme interne picat în războiul Prunea – Bălănescu la momentul respectiv. Vă dați seama că niciun om întreg la minte nu s-ar mai fi dus. La mine este altceva.