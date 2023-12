Medicul Vlad Ciurea, adevărul despre preparatul adorat de români. Este sănătoasă slana cu ceapă? Puțini s-ar fi așteptat la așa ceva

Medicul Vlad Ciurea, adevărul despre Este sănătoasă slana cu ceapă? Puțini s-ar fi așteptat la așa ceva. Neurochirurgul a dezvăluit care sunt beneficiile acestora pentru organismul uman.

Doctorul Vlad Ciurea a venit cu detalii despre un produs iubit de români. Cât de bună este cu ceapă? Nu multă lume credea asta. Foarte multe persoane evită această combinație din cauza grăsimii, însă are multe proprietăți importante.

Neurochirurgul român este de părere că oamenii trebuie să se întoarcă la origini și să consume preparatele culinare pe care le savurau și în copilărie. Medicul mai spune că este foarte important echilibrul alimentar.

„Degeaba Ardeleanului eu îi duc pe masă cele mai formidabile feluri de pește, de fructe de mare, că ardeleanul zice: «No, apoi pentru mine cel mai bun pește e porcul!». Nu poți, pentru că schimbi structura.

Este foarte greu, mai trebuie o generație ca să ne educăm, iar noi de aici mâncăm într-un anumit fel. E foarte greu să schimbi alimentația. În primul rând, alimentația sănătoasă pe care o știm și o credem este alimentația pe care o cere organismul.

Suntem, mai mult sau mai puțin, sclavii acestei alimentații. Răspunsul este: un echilibru. Să știm ce ne face rău! Tuturor ne place slana cu ceapă. Tuturor! Dar totul cu măsură!

Acesta este răspunsul, să ții lucrurile în echilibru! Și să știi clar, că și vârsta contează, că la o anumită vârstă arzi mai mult, la alta mai puțin”, a declarat medicul Vlad Ciurea, în podcast-ul lui Damian Drăghici, conform .

Slănina, mai bună decât mezelurile

Slănina este mai bună decât mezelurile care se găsesc în magazinele românești, susțin foarte mulți nutriționiști. Aceștia sunt de părere că alimentul gustos este un medicament perfect pentru zilele reci de iarnă.

În plus, medicii susțin că ajută la scăderea colesterolului dacă este consumat cu moderație. Conține acizi grași Omega 3 și are rolul de a crește imunitatea. De asemenea, slănina de porc are beneficii cardiace. Porția maximă recomandată este de 80 de grame pe zi.